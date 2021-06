In sordina l'Uv va a congresso per eleggere presidente Cristina Machet e cercar di voltar pagina

L'Union Valdotaine va a congresso domani, sabato 5 giugno, dopo mesi di tensioni e incertezze, nel pieno di una crisi di giunta che non sembra avere ancora una soluzione. L'unica candidata alla presidenza è Cristina Machet, 44 anni, ex sindaca di Torgnon ed ex segretaria comunale di Valtournenche e Chamois. Succederà a David Follien, vicepresidente reggente, che ha preso il posto di Erik Lavevaz dopo la sua elezione a presidente della Giunta.

Machet è laureata in Scienze politiche e ha un master in Geopolitica alla Sorbona di Parigi; è stata consigliera di parità dal 2014 al 2016. È giornalista pubblicista e cacciatrice. È stata la prima esclusa nella lista del Leone rampante alle ultime elezioni regionali, a ottobre 2020.

Lo scorso gennaio Follien aveva presentato le sue dimissioni denunciando l'ormai cronico stacco tra il gruppo consiliare in Regione e il partito, poi le dimissioni erano rientrate con l'impegno di condurre il Movimento verso il congresso di domani.

Nel frattempo sono arrivate le dimissioni di Chiara Minelli, assessora all'Ambiente e ai Trasporti, aprendo una spaccatura in maggioranza regionale e persino con la parte più 'verde' di Progetto Civico Progressista-PCP che proprio all'Union non è mai andata a genio. A patirne sono proprio gli equilibri interni al Mouvement, con parte del partito autonomista storico che vorrebbe rompere con il Pcp cercando altre sponde per continuare a governare.



Il congresso non è stato 'pubblicizzato' sito ufficiale dell'Uv, né sui suoi canali social. All'auditorium del Palazzetto dello sport di Pont-Saint-Martin parteciperanno solo i presidenti delle sezioni, contro i circa 500 delegati delle ultime edizioni. Inizio alle 18,30, dopo una seduta a porte chiuse del Conseil Fédéral prevista alle 17,30. Sono previsti i soli interventi del vicepresidente reggente uscente, Follien, e della candidata presidente Machet.

L'unico candidato vicepresidente è Piero Prola, già sindaco di Verrès e attuale presidente dell'Institut Agricole Régional; tesoriere sarà confermato Federico Perrin, vicesindaco di Courmayeur.