Imprenditrici coraggiose di Confcommercio VdA

Le nostre imprenditrici che dimostrano l'impegno, il coraggio ed il senso di resilienza e che hanno avuto la costanza di non fermarsi. Per questo le abbiamo candidate al premio "Au coeur de la Reprise" perché siano da esempio come portatrici di esperienze positive. Katia Albanese titolare del Ristorante Yeti Pila che continua ogni giorno a intraprendere nuove sfide. Francesca Bergamini che con la sua Locanda Urbana non smette mai di innovarsi. Alice Chiantelassa che ha avuto la forza di partire da zero con la sua Alice lab.outique. Sabrina e Hélène con la Gelateria Torrefazione Vierin che non smettono mai di insegnare e imparare. Valeria Imperial che con il suo Fleurs Folie non ha mai smesso di credere nei suoi sogni. Beatrice Cortese della Trattoria di Campagnache sfrutta ogni occasione per crescere. Noi a queste donne esprimiamo gratitudine ed ammirazione.. Siete il cuore pulsante della nostra società.