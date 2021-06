Studenti aostani a scuola di polizia con le unità cinofile

Nell’ambito delle iniziative di educazione alla legalità, la settimana scorsa una delegazione della Polizia di Stato della Questura di Aosta ha incontrato i piccoli studenti della scuola primaria dell’Istituzione Scolastica E. Martinet.

La Squadra Cinofili della Polizia di Stato, in servizio alla Questura di Torino, ha mostrato loro come lavorano le unità cinofile nei diversi settori, antidroga, anti esplosivo, ordine pubblico e ricerca persone disperse, in collaborazione con il Gruppo Cinofili Volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Ivrea/Torino.

Come al solito, i poliziotti a quattro zampe si sono dimostrati super efficienti e l’iniziativa è stata un successo.