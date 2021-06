In Valle cinque nuovi casi Covid su 103 tamponi effettuati

Resta in calo il trend dei contagi così come ancora il numero di positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta: in base all'ultima rilevazione dell'azienda Usl risultano 167 contagiati, 15 in meno di ieri, frutto di cinque nuovi casi - a fronte di 103 nuove persone sottoposte a tampone - e 20 guarigioni.

Anche nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Stabili pure i numeri dei ricoverati al Parini di Aosta, dove si trovano cinque pazienti nei reparti Covid, nessuno in terapia intensiva. I restanti 162 positivi si trovano in isolamento domiciliare.

Sono tre, infine, le sanzioni comminate dalle forze dell'ordine, su 443 controlli.