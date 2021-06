Gressan: Aperte consultazioni per interessati collamento rete metano

Mentre proseguono i lavori di sviluppo della rete del gas metano, a Gressan Italgas Reti S.p.A., l’Amministrazione comunale si fa promotrice della raccolta delle manifestazioni di interesse alla predisposizione degli allacci gas, da parte dei cittadini interessati al collegamento della rete in costruzione.

Si fa presente che tale manifestazione di interesse non vincola in alcun modo i richiedenti ad un futuro allacciamento. Italgas Reti S.p.A. si è impegnata a terminare la rete di distribuzione della parte bassa di Gressan indicativamente nel corso dei prossimi tre anni, secondo un programma di estensione di rete nel quale l’amministrazione comunale non ha alcuna possibilità di intervento.

I cittadini interessati possono far pervenire entro il 30 luglio 2021 all’ufficio ANAGRAFE………e-mail…amministrazione@comune.gressan.ao.it………... (tel. 0165/250113) la propria manifestazione di interesse, compilando il modello che si può scaricare dal sito ufficiale del Comune ……………….

Oppure in distribuzione presso gli uffici comunali. Dopodiché verranno contattati dalla Società, o da personale da essa incaricato, per definire l’appuntamento del sopralluogo per la verifica di fattibilità.