MONTAGNA VDA: Cammino Balteo 3° tappa Fontainemore - Donnas

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Cammino Balteo

Quest'anno abbiamo pensato di presentarvi ogni settimana una tappa del Cammino Balteo.

Per ogni tappa una piccola descrizione e l'escursione di MontagnaVda che ne percorre un tratto o che è molto vicina.

Cammino Balteo - 3° tappa (Fontainemore - Donnas)

Il tratto tra Fontainemore e Lillianes non è percorribile e pertanto è consigliabile utilizzare il bus di linea.

Da Lillianes si prosegue lungo la stradina asfaltata che si trasforma in mulattiera sino al villaggio di Nantey. Senza raggiungerlo imboccare sulla destra il ripido sentiero che conduce a Chemp.

Questo villaggio è stato trasformato negli anni dallo scultore Pino Bettoni in un villaggio d'arte con oltre settanta sculture di una trentina di artisti diversi. Dopo la visita approfondita del villaggio si risale lungo la strada asfaltata per poi raggiungere il mulino di Glacières, si prosegue lungo il ru di Marine sino al villaggio omonimo.

Discesa ripida per poi attraversare sino al capoluogo di Perloz che merita una visita approfondita. Si prosegue sino al santuario di Notre-dame-de-la-Garde, e dopo un tratto in salita si scende sino ai vigneti di Donnas.

Su montagnaVda, cercando la terza tappa dei Sentieri del Lys possiamo avere ottime indicazioni sul percorso.

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 400 m

Dislivello negativo: 918 m

Lunghezza: 14.600 m

Tempo di percorrenza: 4 h 50'