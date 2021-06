Les Présidents Bertin et Lavevaz ont rencontré Léonard Gianadda

Les Présidents du Conseil de la Vallée et de la Région, Alberto Bertin et Erik Lavevaz, ont reçu aujourd'hui, jeudi 3 juin 2021, au Palais régional, Léonard Gianadda, Président de la Fondation Pierre Gianadda de Martigny et Ami de la Vallée d'Aoste.

Lors de sa visite, le Président Gianadda a pu découvrir l'Aire mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans, en appréciant le musée et le parc archéologique grâce à la collaboration de l'Assessorat régional des biens culturels, du tourisme, des sports et du commerce.

"La rencontre avec l'Ami Gianadda - disent les Présidents Bertin et Lavevaz - a été un grand honneur pour nous et l'occasion pour tisser des liens voués à des échanges avec un acteur culturel à vocation internationale".