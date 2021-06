Pronto catalogo offerta educativa destinata ai docenti valdostani

Da lunedì 7 giugno 2021, sul sito delle scuole valdostane Webécole (http://www.scuole.vda.it/), sarà pubblicato l’Avviso per la presentazione di iniziative di arricchimento dell’offerta formativa destinate ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l’anno scolastico 2021/2022.

L’Avviso è destinato a soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale scolastico che dispongono di un atto costitutivo e di uno statuto redatti per atto pubblico.

Le proposte devono rientrare nelle seguenti competenze:

1. Competenze di sistema (1.1 Autonomia didattico-organizzativa e valutazione di sistema; 1.2. Valutazione degli apprendimenti; 1.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica)

2. Competenze per il 21° secolo (2.1. Competenza alfabetica funzionale; 2.2. Competenza multilinguistica; 2.3. Competenza matematica; 2.4. Competenza nelle scienze sperimentali; 2.5. Competenza digitale e nuovi ambienti di apprendimento; 2.6. Competenze trasversali e per l’ orientamento; 2.7. Educazione degli adulti; 2.8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

3. Competenze per una scuola inclusiva (3.1. Integrazione, competenze in materia di cittadinanza e cittadinanza globale; 3.2. Inclusione e disabilità; 3.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile).

Le proposte, dopo validazione da parte di apposita commissione, saranno inserite nel Catalogo dell’offerta formativa 2021/2022, che i docenti potranno consultare al fine di arricchire il proprio bagaglio professionale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 16 luglio prossimo.