Sindacati valdostani in piazza per sostegni alla scuola

Le organizzazioni sindacali, in una nota, definiscono "inaccettabili le invasioni di campo che il decreto sostegni bis compie su materie soggette a regolazione per contratto, come la mobilità del personale" e ricordano le "solenni dichiarazioni di apertura al dialogo" fatte dal governo Draghi in occasione della sottoscrizione del "Patto per la Scuola al Centro del Paese", siglato lo scorso 20 maggio.



I sindacati della scuola chiedono "la stabilizzazione di tutti i precari e di consentire la partecipazione a un nuovo concorso anche in caso di mancato superamento del precedente". Come anche da rivedere, secondo le sigle sindacali, le misure di reclutamento previste nel decreto sostegni bis. Nel comunicato a firma di Claudio Idone (Flc Cgil), Alessia Démé (Cisl Scuola), Luigi Bolici (Savt École) e Alessandro Celi (Snals) si evidenzia anche la necessità di superare i blocchi della mobilità del personale e la riduzione del numero di alunni per classe.