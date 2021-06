'Le ricette della bellezza'; il libro per l'estate di Pietro Semino

Pietro Semino è un food&travel writer con il pallino del benessere e della sana alimentazione.

Scrive di cibo, di viaggi ed è autore di numerosi libri anche tradotti all’estero. Per Kiwi-Magenes Editoriale è uscito il suo nuovo libro dello star bene dove il filo conduttore è sempre all’insegna della salutistica e dell’intensità dei sapori.

Il volume si intitola ‘Le ricette della bellezza’ (pagine 188, 14 euro) ed è in vendita online e in libreria. Ricco di immagini e illustrazioni, di dritte, astuzie e suggerimenti utili a prevenire e contrastare inestetismi, acciacchi e conseguenze di vari disordini dell’eccesso, il lavoro di Semino si focalizza su come giocare d’anticipo per essere belle/i dodici mesi all’anno, perché la bellezza - si sa - è importante, conta, aiuta. Sempre.

Le ricette - dall’antipasto al dolce - presenti nel volume? Possono prevenire e combattere cellulite e grasso fibroso maschile. Ricordiamolo.

Dedicato ai lettori di AostaCronaca

Triglie di scoglio all’arancia.

Ingredienti per 4 persone: 400 g di trigliette, 4 cucchiai di succo d’arancia, 3 cucchiai di olio di oliva, 1 puntina di aglio in polvere, acqua qb. Per guarnire: spicchi d’arancia qb. Pulire le triglie, lavarle in abbondante acqua, scolarle bene e sfilettarle. In una teglia preparare un intingolo a base di succo d’arancia, olio e aglio. Adagiare in questo sughetto i filetti di pesce, mettere il recipiente in forno a 190°C e far cuocere per 5 minuti. Servire le triglie con il loro sugo. Guarnire con spicchi d’arancia privati della pellicina e dei semi.

Sorbetto di limone.

Ingredienti per 4 persone: 200 g (2dl) di succo di limone,250 g (2 dl e ½) d’acqua,60 g di zucchero grezzo da barbabietola 100% italiano.Portare a bollore in un pentolino l’acqua con lo zucchero; poi lasciare riposare per 20 minuti. Aggiungere al composto il succo di limone e amalgamare bene. Versare il tutto nella gelatiera e programmare la lavorazione sui 35 minuti.