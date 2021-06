LA LOTTA (OGGI) DI CLASSE

Oggi si usa spesso il termine "neoplebe" per indicare la moltitudine degli sconfitti della globalizzazione. Una platea che fa riferimento non solo al lavoro dipendente ma anche a quello autonomo, categorie svilite e sottoretribuite. Una platea, però, che potrebbe esplodere da un momento all'altro, oscillante com'è tra protesta e consenso in base anche all'offerta politica dei partiti.

Piramide gerarchica classista del sistema capitalista

C'è chi sostiene che la pace sociale, così come l'abbiamo conosciuta nel secolo scorso, ha finito col determinare la rimozione della conflittualità tra capitale e lavoro, senza però essere sufficiente a ridurre le disuguaglianze e garantire quella mobilità sociale che, sola, può consentire al lavoratore di migliorare la propria posizione. Ma non sono del tutto d'accordo con chi sostiene che ormai la lotta di classe nel 21° secolo si è trasferita dalle fabbriche e dalle piazze ai tribunali, specialmente quando si confligge di licenziamenti ingiustificati o sulle esternalizzazioni di attività aziendali che finiscono col ridurre i diritti dei lavoratori.

Ma è ormai un dato di fatto che stiamo assistendo alla sparizione delle classi sociali così come si intendevano nel passato. Lo stesso ISTAT (Istituto di statistica) parla di una popolazione ripartita non in classi ma in gruppi, dai pensionati (che sono ormai il 26% del totale) ai lavoratori garantiti, dai precari ai disoccupati.

E, come dicevamo nel precedente articolo, lo stesso proletariato tende sempre più a diventare sottoproletariato e la classe operaia ha perso irrimediabilmente la sua antica centralità. Come se ne esce? Certo, siamo in presenza di una nuova questione sociale. Alcuni studiosi della materia indicano due orientamenti, due vie di uscita.

I due orientamenti sono, ovviamente, contrastanti e offrono prospettive diverse.

Da un lato si ipotizza una sorta di ritorno al passato, una specie di rinnovata alleanza tra "dominanti" (lo strato sociale più ricco) e "dominati" ( gli sfigati della globalizzazione e i ceti medi tradizionali). Tornare, insomma, indietro nel tempo in nome di una ritrovata pace sociale tra capitale, democrazia e welfare. Da un altro lato del dibattito in corso, si punta invece a ricercare equilibri più avanzati con imprese che puntano di più sul capitale umano, su servizi di alta qualità, su conoscenza, formazione, ricerca e innovazione.

Il tutto con un ruolo dello Stato che si faccia promotore e cofinanziatore di politiche pubbliche che, promuovendo una nuova e più veloce mobilità sociale, sia capace di attenuare gli aspetti negativi dei cambiamenti sociali in corso. Il dilemma, quindi, è: tornare al passato o lanciarsi verso il futuro. Ma, diciamoci la verità, in ogni caso sembra che alla base di tutto ci sia solo la paura della esplosione di una protesta dalle conseguenze inimmaginabili. (2 fine)