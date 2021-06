Calo record di contagi in Valle, due casi su 56 persone nelle ultime 24 ore

Dopo quasi un mese di calo continuo, è finalmente scesa sotto la soglia dei 200 casi il totale dei positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta.

Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati appena due nuovi casi positivi al nuovo coronavirus a fronte di 56 persone sottoposte a tampone molecolare. Non ci sono stati nuovi decessi.

I casi positivi attuali sono 182, ovvero 22 meno di ieri, mentre i guariti sono 24. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl.

Anche la pressione sull'ospedale regionale Umberto Parini cala ancora: i ricoverati ospedalieri sono cinque, contro i sette dei giorni precedenti, e nessuno è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 177.

E con la percentuale dell'80,1% la Valle d'Aosta è al nono posto tra le regioni italiane per vaccinati Covid con almeno una dose dai 60 anni in su.

I dati sono elaborati dall'esperto di statistica Luca Fusaro, Dottore magistrale in Economia Applicata, commercialista e analista di dati, consulente per la Protezione civile e per il ministero della Salute.

Il Lazio con 85,4% è la regione più virtuosa; maglia nera la Sicilia con appena il 65,8%. La media italiana è del 79,7%.