Aosta: Stop alla realizzazione dei campi da basebal al Puchoz

Tirerà un sospiro di sollievo il consigliere comunale di Aosta, Paolo Laurencet (FI) nel sentire dire che è imminente la revoca del progetto per la costruzione di due campi di baseball voluto dall’allora assessora Cristina Galassi a settembre poco prima che la giunta Centoz facesse le valige.

Infatti sono insistenti le voci in tal senso. Nessuno conferma e meno ancora sono quelli che smentiscono.

E’ pur vero che i punti di forza di baseball5 sono dati dal fatto che non è necessario alcun attrezzo, ma solo una palla, un po’ di tempo – non eccessivo come nel baseball classico – e il numero di giocatori necessari. Può inoltre essere praticato in qualsiasi spazio, in strada, in una palestra scolastica, in un edificio … Il fascino potrebbe senz’altro essere di tipo economico, dinamico, tattico e strategico. In brevissimo tempo la pratica di questo sport può bruciare considerevolmente molte calorie e migliorare così la qualità della vita dei praticanti, creando dei veri appassionati seguaci.

Appunto: potrebbe essere giocato ovunque, anche a Tzambarlet dove c’è già un campo di baseball classico.

Se le voci saranno confermate sarà un bel botto per l’assessora Alina Sapinet che ha delega in materia. Saranno contenti tutti coloro che dicono Giù le mani dal Puchoz e che si sono costituiti in comitato.