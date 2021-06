Aosta: Il capoluogo parteciperà al bando rigenerazione urbana

E' stato approvato questa mattina dalla giunta municipale la partecipazione al bando sul piano rigenerazione urbana per un importo complessivo di oltre 12.600.000 euro e prevede il collegamento viario e ciclabile a su del quartiere Dora, area a parco e per gioco alberature e ripristino verde piste ciclabili e pedonali da collegare con il resto della rete, lavori di sistemazione di via valli valdostane con marciapiedi e rotonda, nuovo collegamento nord/sud nel quartiere ora artificiosamente separato.

Come ricorda il sindaco, Gianni Nuti, lunedì scorso è stato approvato un protocollo con cassa depositi e prestiti per supportarci in alcuni tra i lavori previsti dal piano periferie tra i quali la riqualificazione di piazza Manzetti.