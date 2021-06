MAGNIFICAT di e con Lucilla Giagnoni, canto di lode alla vita

L’Assessorato regionale Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio propone, nell’ambito della Saison Culturelle 2021, venerdì 4 giugno alle ore 20.30 e sabato 5 giugno alle ore 17.00 e alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, lo spettacolo teatrale Magnificat, di e con Lucilla Giagnoni. L’appuntamento prevede la presenza del pubblico in sala.

“Al Teatro Splendor, in questi anni, sono stata invitata a presentare il mio cammino di ricerca come drammaturga e come attrice, in piena continuità: un percorso che letto di seguito diventa ancora più significativo dal momento che ogni mio spettacolo e sempre lo sforzo di dare una risposta alle domande lasciate aperte dallo spettacolo precedente e di porre nuove domande per il lavoro successivo. Da Vergine madre, un viaggio dentro la Divina Commedia, a Big Bang, verso le stelle di Dante per arrivare agli Inizi, il Libro della Genesi, la meccanica quantistica e la relatività, fino ad Apocalisse, verso la Fine che non è fine ma Rivelazione. Questi tre spettacoli li ho legati in una trilogia, quella della “Spiritualità”. E poi quest’ultimo Magnificat, canto di lode alla vita, alla Terra di cui siamo parte e a quell’energia misteriosa che riempie il Cosmo e che ci da la vita, presente, anche se in diversa misura, in tutti noi, Uomini e Donne, che per millenni abbiamo cercato di soffocare ma che ora riemerge dal sonno secolare: l’energia del Femminile. Da Vergine madre a Magnificat: il filo rosso è una preghiera che è poesia e che, forse, proprio perché poesia, porta una risposta. Ho usato verbi al futuro perché forse anche io sono ancora legata alla logica del maschile, ci sono invece “fanciulle/principesse” che, come ci dice la cronaca quasi ogni giorno, in tutto il mondo già si stanno svegliando, già scuotono i potenti dai troni, già lavorano per salvare la terra con la cura e il governo di mani e menti femmine. Finalmente.”

Biglietti di sala: Platea 20/15 € - Galleria 15/12 €

Si ricorda che i biglietti saranno in vendita esclusivamente sul sito www.ticketone.it e si potranno acquistare fino al giorno precedente lo spettacolo. L’acquisto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività (nome, cognome, data di nascita) per ogni titolo emesso. La disponibilità dei posti è limitata, pertanto si potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a persona. I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dell’evento, al botteghino del teatro dalle ore 13:00 e fino ad un’ora prima dello spettacolo.

Si invitano gli spettatori a leggere, prima di recarsi a teatro, il Regolamento di accesso al Teatro Splendor, scaricabile sul sito regionale www.regione.vda.it al link https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/saison_culturelle/default_i.aspx

Si ricorda in particolare che il Teatro aprirà 30 minuti prima dello spettacolo, e che gli spettatori devono presentarsi muniti di un documento di identità valido e con la mascherina almeno chirurgica (con divieto di usare mascherine di comunità) che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno del Teatro e durante lo spettacolo.

Si ricorda che il programma completo della rassegna è scaricabile cliccando sul banner della Saison culturelle nella home page del sito della regione: www.regione.vda.it.

La Saison Culturelle è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

Info: www.regione.vda.it

Tel 335 521 08 98

MAGNIFICAT

di e con Lucilla Giagnoni

collaborazione ai testi Maria Rosa Pante

musiche Paolo Pizzimenti

luci e video Massimo Violato

produzione

TPE Teatro Piemonte Europa e Centro Teatrale Bresciano

Aosta, Teatro Splendor