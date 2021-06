La Valle sta recuperando il tempo perso iniziale nella campagna vaccinazioni

I dati elaborati dall'esperto di statistica Luca Fusaro, Dottore magistrale in Economia Applicata, commercialista e analista di dati che lavora per la Protezione civile e per il ministero della Salute sono inequivocabili. La Valle d’Aosta viaggia a gran velocità nelle vacinazioni tanto da aver scalato le classifiche ed essersi attestata ai vertici dell’ipotetica classifica.

Come è semplice dedurre dai grafici i livelli di vaccinazioni sono davvero soddisfacenti e se non si fossero registrati i ritardi accumilati nei mesi scorsi e non ci fossero stati i furbastri la Valle forse sarebbe già bianca.

È il momento della campagna massiva.

La Giunta regionale, infatti, ha approvato nella seduta di lunedì 31 maggio 2021, le linee guida per la somministrazione di vaccini anti SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro.

La campagna vaccinale ha registrato, nelle ultime settimane, una significativa accelerazione e, grazie a questo provvedimento ed agli incrementi di forniture vaccinali auspicati, potrà ulteriormente trarre beneficio dal contributo da parte dei datori di lavoro del settore privato.

I vaccini, nel rispetto del piano vaccinale nazionale, saranno forniti gratuitamente dall’azienda USL della Valle d’Aosta alle aziende private, le quali dovranno quindi sostenere unicamente le spese legate alla organizzazione del servizio ed alla gestione delle sedute vaccinali.

Le aziende e/o le Associazioni di categoria che intendano attivare dei punti vaccinali straordinari nei luoghi di lavoro dovranno presentare alla struttura di Igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL - che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti - il Piano aziendale di adesione alla campagna vaccinale anti COVID-19, utilizzando il fac-simile di domanda allegato al Documento tecnico operativo nazionale del 12 maggio 2021.

Le aziende di dimensioni minori - che non siano sufficientemente strutturate per attivare in autonomia le procedure necessarie - possono aggregarsi ad altre realtà per finalizzare l’attività vaccinale dei propri lavoratori.

LUCA FUSARO

Luca Fusaro, laureato magistrale in Economia Applicata, dopo aver conseguito la triennale in Economia, si occupa della analisi dei dati e della loro elaborazione grafica, offrendo collaborazioni a vari giornali cartacei e telematici, nonché ad uffici a vari livelli.

I suoi lavori, oggi molto richiesti, si basano su dati provinciali, regionali e nazionali da fonti quali il Ministero della Salute, le varie Regioni, l’Istat e l’Oms.

L’impegno gratuito che Luca Fusaro sta profondendo riguarda varie sfaccettature della pandemia: l’incremento assoluto dei nuovi casi giornalieri, il numero di tamponi analizzati ogni giorno, il rapporto tra casi totali e tamponi a livello regionale.

Il tutto illustrato graficamente.