Aymavilles: Raccolta fondi per aiutare la Casa Famiglia Saint-Léger a Aymavilles,

Sostenere la Saint-Léger è l'obiettivo della campagna lanciata dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta per reperire risorse per fronteggiare la diffusione del Covid e rafforzare la protezione degli ospiti e degli operatori, ma anche sensibilizzare la comunità sulla complicata situazione che stanno attraversando le strutture di assistenza per anziani. "La Casa Famiglia Saint-Léger sta vivendo un forte momento di criticità economica", spiega il presidente, monsignor Giuseppe Anfossi.

"Pur avendo sviluppato una continua specializzazione nella cura e assistenza dei nostri ospiti, garantendo loro benessere, rispetto e attenzione, non è stato possibile evitare gli effetti concomitanti di due eventi fortemente negativi: l'impossibilità di utilizzare per molti mesi un intero piano della struttura a causa di necessari lavori di ristrutturazione edilizia e il sopraggiungere della pandemia da Covid-19".

Se il primo ha dimezzato per molti mesi la disponibilità dei posti contraendo significativamente le entrate, l'epidemia Covid, ha richiesto alla Casa Famiglia Saint-Léger una rilevante riorganizzazione per prevenire l'ingresso di casi di positività in struttura e per predisporre di nuove misure organizzative per far fronte a questa complessa situazione. "Il bilancio 2020 si è chiuso in grande perdita- continua Anfossi- con più di 40.000 euro di deficit. Ad appesantire la situazione ci siamo trovati esclusi da ogni tipo di ristoro sia nazionale che regionale, perché il fatturato dell'anno precedente, ridotto a causa dei lavori di ristrutturazione, non aveva uno scostamento tale da consentirci di rientrare nei parametri previsti dalle misure di sostegno".

Il Comune di Aymavilles, vista la situazione di necessità, ha generosamente deliberato un contributo e anche l'Amministrazione regionale sta valutando la possibilità di erogare un ulteriore sostegno a favore della struttura. Aiuti, però, che solamente in parte riusciranno a coprire quel disavanzo Ecco, quindi, l'idea di una raccolta fondi. "Abbiamo scelto di collaborare con la Fondazione Comunitaria perché rappresenta una garanzia in fatto di trasparenza sull'uso dei soldi, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in Valle d'Aosta da più di dieci anni", spiega ancora Anfossi.



"Crediamo che questa campagna rappresenti non solo un appello alla comunità- conclude il presidente della Fondazione Comunitaria, Pietro Passerin d'Entrèves - ma anche un messaggio di appartenenza e vicinanza alla Casa Famiglia, ai suoi ospiti e a chi ogni giorno li assiste". Il codice Iban attraverso il quale è possibile fare la propria donazione è:

Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta Banca Intesa San Paolo c/c 5667 IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667; Causale: raccolta fondi "Ce la faremo anche grazie a te!".