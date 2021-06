Test anti-Covid gratuiti per 'certificazione verde covid-19' e visite agli ospiti di Rsa

Il Governo regionale ha approvato ieri, lunedì 31 maggio, come condiviso nell’ambito dell’Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza Covid-19, l’erogazione sino al termine dello stato di emergenza sanitaria, di test anti-Covid gratuiti, intesi come test antigenici rapidi o molecolari.

Le prestazioni sono previste per un numero massimo di 100 al giorno, rivolte a residenti e non residenti in Valle d’Aosta, a cui è richiesto una certificazione verde covid-19, e anche oltre il limite di 100 al giorno, ai cittadini che hanno necessità di recarsi in visita ai propri familiari ospiti presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia convenzionate che private.

L’effettuazione di tali test, secondo modalità che verranno definite e comunicate dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, è utile al fine di monitorare la situazione epidemiologica , perché solo attraverso l’intercettazione dei positivi, soprattutto degli asintomatici, si limita la circolazione del virus.

Tale iniziativa intende inoltre garantire il numero minimo di tamponi richiesti a ciascuna regione dal sistema di attribuzione dello scenario di rischio; infatti l’articolo 13 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 ridisegna il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l’applicazione delle misure di prevenzione. In particolare, in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, in sostituzione del parametro del Rt, si attribuisce rilievo primario al parametro dell’incidenza (numero di casi di contagio su 100.000 abitanti) e parallelamente si monitora da parte della Cabina di Regia nazionale il numero di tamponi effettuati da ciascuna regione e provincia autonoma, per evitare che bassi livelli di incidenza siano determinati esclusivamente dalla mancata ricerca di casi.