Nella festa per i 20 anni di vita CVA lancia nuovo piano industriale

La Cva, Compagnia valdostana delle acque spa, compie 20 anni. Fondata in modo formale nel 1995, nel 2000 ha acquisito dall'Enel 25 impianti idroelettrici siti in Valle d'Aosta. E oggi l'azienda ha organizzato una celebrazione in occasione dell'anniversario, con una diretta streaming via YouTube.

"Abbiamo presentato un nuovo piano industriale, ambizioso, pienamente coerente con gli obiettivi europei in termini di sviluppo sostenibile - ha spiegato Enrico De Girolamo, amministratore delegato della Cva- è un piano in cui investiremo 600 milioni di euro, seguendo principalmente quattro obiettivi. Il primo è il rafforzamento della struttura operativa, per essere pronti all'eventualità delle gare per il rinnovo delle concessioni. Il secondo prevede la diversificazione, con la volontà di intensificarla attraverso 400 megawatt installati di fotovoltaico ed eolico nel resto d'Italia".



Infine, la Cva ha come obiettivi il "rafforzamento della 'business unity' dell'efficienza energetica, per ridurre i consumi e aumentare l'efficienza energetica, perché un chilowatt non consumato è la più rinnovabile delle energie" ha aggiunto De Girolamo, che ha concluso: "Il quarto obiettivo riguarda la Deval (azienda regionale della distribuzione, ndr) con investimenti sulla rete valdostana, per renderla meno impattante".

Il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ha inviato un videomessaggio, trasmesso durante la diretta YouTube per la ricorrenza. "La Cva ha avuto una crescita importante, in un lasso di tempo relativamente breve. È stata una crescita degli uomini", ha detto il presidente. Che ha aggiunto: "La Cva è diventata tra le più importanti aziende in Italia per le energie verdi. È sempre in grado di essere al passo con i tempi, in un mondo di cambiamenti veloci come quello delle energie". In vista della scadenza delle concessioni idroelettriche, prevista per il 2029, Lavevaz ha aggiunto che "la Cva è in grado di affrontare le sfide del futuro con il giusto piglio".

Marco Cantamessa, presidente della Cva spa, ha sottolineato: "La rivoluzione energetica delle rinnovabili è simile a quella che cent'anni fa ha portato all'idroelettrico".

Cantamessa, professore di Ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, ha ricordato che il gruppo Cva, di cui fanno parte anche la Cva Energie e la Deval, è nato "grazie a una decisione strategica della Regione" Valle d'Aosta di "acquisire gli impianti idroelettrici dell'Enel. Si è strutturata una vera e propria azienda, non solo di produzione di energia elettrica, ma di distribuzione e con una serie di iniziative strategiche".



Cantamessa ha anche precisato come "nei primi dieci anni ci sia stato un consolidamento e la costruzione dell'articolazione societaria. Nei successivi dieci, sia è andati oltre la Valle d'Aosta, oltre l'idroelettrico verso l'eolico e il fotovoltaico".

L'ex presidente della Regione, Dino Viérin, ai vertici dell'amministrazione regionale al momento del passaggio delle centrali idroelettriche dell'Enel alla futura Cva nel 2001, ha ricordato che "tutta l'operazione rischiò di non essere portata a termine perché la cessione venne annunciata in modo improvvido quando la Borsa era aperta, con un crollo del titolo Enel. Il presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, non era al corrente di questa operazione. Per fortuna, l'amministratore delegato dell'Enel Franco Tatò era già in viaggio verso la Valle, e dopo una cena conviviale a Pondel decise di firmare comunque l'accordo". Viérin, insieme all'allora deputato Luciano Caveri, fu tra i fautori dell'operazione che portò all'acquisizione di 25 impianti ubicati in Valle per 375 milioni di euro, nel ramo della produzione che poi sarebbe confluito nella Cva, oltre a 19 milioni di euro per il 49 per cento del settore della distribuzione, diventato Deval.





QUI IL VIDEO DELLE CELEBRAZIONI DELL'ANNIVERSARIO CVA