La Valle d’Aosta ha dimenticato come si fa una comunicazione turistica efficace. Non si vende dicendo cos’è un prodotto, non si vende neppure dicendo che il prodotto è il meglio nel proprio genere: si vende se si riesce a dare un senso all’acquisto. È il modello della condivisione dei valori: è un mondo dove si vende un prodotto solo se si riesce a persuadere il consumatore che si ha il suo stesso pensiero, un mondo in comune, un’identità condivisa. Già; ma l’identità bisogna averla. (ANVI)