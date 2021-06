D'estate si cerca il fresco ma quanto costa con il climatizzatore

Con l’arrivo dell’estate e delle temperature più calde, il climatizzatore diventa uno degli alleati più importanti degli italiani. Orientarsi fra le varie scelte disponibili non è mai semplice ma con le giuste accortezze è possibile trovare un buon compromesso fra qualità e prezzo e anche risparmiare fino a 700 - 1.000 euro

Il caldo è in arrivo e la necessità di refrigerarsi per trovare un po’ di sollievo inizia a essere un pensiero fisso. Come trovare il climatizzatore più adatto alle proprie esigenze?

Prima di tutto, piuttosto che un acquisto affrettato e a caro prezzo, valuta se per il momen-to non sia preferibile la soluzione ventilatore, giusto per superare i giorni più torridi. Per poi muoversi in anticipo, la prossima primavera, e valutare l'acquisto del climatizzatore in modo oculato.

Se invece sei deciso nell’acquisto di un climatizzatore, dopo aver valutato alcuni aspetti e aver deciso il luogo in cui installarlo, per prima cosa è fondamentale capire bene quali tipologie esistono, quanto si deve essere disposti a spendere e come usarli al meglio. Ma soprattutto, per i modelli split, trovare un installatore serio e qualificato: una cattiva installazione può compromettere le prestazioni e in alcuni casi provocare seri danni.

Ecco tutti i consigli su come procedere.

Quali aspetti valutare prima dell'acquisto

Una prima cosa da valutare è la superficie del locale che dobbiamo rinfrescare, perché non tutti gli apparecchi sono ideali per tutti gli ambienti: in base ai metri quadrati delle stanze, infatti, sarà possibile scegliere un climatizzatore che possa rinfrescare in modo efficace tutto l’ambiente.

Tale valutazione è molto importante non solo per l'efficienza dell’apparecchio ma anche in termini di risparmio energetico.

