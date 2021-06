Sono otto i nuovi casi Covid in Valle su 138 persone testate

Sono otto i nuovi casi di Covid 19 emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 138 persone sottoposte al test. I guariti sono 32 e non sono stati registrati altri decessi, pertanto il numero totale dall'inizio della pandemia resta di 472. Scende così a 212, 24 meno di ieri, il numero di persone attualmente positive nella nostra regione, di cui 205 in isolamento domiciliare. Sono sette i ricoverati all'ospedale Parini, dei quali uno in terapia intensiva. I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione; le Forze dell'Ordine hanno controllato 460 persone senza emettere sanzione.

La situazione attuale in Valle d’Aosta è riassunta dal grafico a lato, che illustra la percentuale dei casi diinfezione da Coronavirus suddivisi per setting assistenziale (isolamento domiciliare, ricovero ospedaliero,ricovero in terapia intensiva) e la percentuale di pazienti guariti e deceduti.

Percentuali di guarigione

Il totale dei soggetti trovati positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta, al 31 maggio 2021, è di 11.593 con un tasso di guarigione del 93,89% e di letalità del 4%. Gli attualmente positivi sono 236 di cui il 97%, pari a 229, inisolamento domiciliare, il 2,5%, pari a 6, ricoverati con sintomi, lo 0,4%, pari a 1, in terapia intensiva. I decessi nel mese di maggio sono pari a 14, mentre i dimessi/guariti risultano 1.160. Gli attualmente positivi in Valle d’Aosta sono 236 al 31 maggio, erano 749 al 30 aprile con una riduzione del 68,5%.

Pazienti ospedalizzati e in terapia domiciliare

Si trovano in isolamento domiciliare 229 persone contro 705 di fine aprile per un calo del 67.5%.

Gli ospedalizzati, al 31 maggio, sono 7 di cui sei ricoverati con sintomi e uno in terapia intensiva. Il 30 aprile erano 44 di cui 36 ricoverati con sintomi e 8 in terapia intensiva.

Il calo degli ospedalizzati è stato dell’84,1%, per iricoverati con sintomi dell’83,3%, per i soggetti in terapia intensiva dell’87,5%.

Vaccinazioni

In Valle d’Aosta sono state somministrate 74.319 dosi su 80.220 consegnate pari al 92,6%.

La regione è all’ottavo posto in Italia come percentuale di vaccinati in rapporto alla popolazione interessata ossia isoggetti da 12 anni in su, col 23,15% (25.898 su 111.852).