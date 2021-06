Inchiesta vaccini, Plati e Imperial indagate per una mail di servizio

Nessun incontro segreto per decidere chi vaccinare al posto di chi, né pressioni indebite per favorire direttamente un nominativo piuttosto che un altro.

E' stata una mail di servizio, anzi quasi di 'cortesia' l'elemento principale a mettere nei guai la dirigente infermieristica della Usl Laura Plati ed Helène Imperial, medico ma in servizio al Dipartimento regionale Sanità e Salute, indagate per abuso d'ufficio e peculato nell'inchiesta su presunti illeciti nell'applicazione del piano vaccinale anti-Covid19 in Valle d'Aosta, fascicolo gestito dai pm Luca Ceccanti e Francesco Pizzato. Almeno altre quattro persone, tra cui tre esponenti politici regionali, sono indagate nello stesso ambito ma in un secondo e distinto fascicolo d'inchiesta.

La mail 'galeotta' fu inviata da Imperial a Plati lo scorso marzo, nei giorni in cui si erano diffuse le allarmanti notizie sul ritiro di alcuni lotti del vaccino Astrazeneca per il sospetto di problematiche seguenti alla somministrazione e molti utenti prenotati per la prima dose avevano declinato l'appuntamento.

Diversi anziani, inoltre, allertati un'ora per l'altra, non erano riusciti a organizzarsi per raggiungere in tempo la sede vaccinale. Così Helène Imperial aveva scritto una mail a Laura Plati spiegandole che, se ci fosse stata necessità di 'riempire dei buchi' evitando così di gettare dosi di vaccino non utilizzate da utenti prenotati che le avevano rifiutate, lei avrebbe potuto indicare dei nominativi di persone disposte a farsi vaccinare. "Imperial aveva precisato di non essere intenzionata a privare nessuno del diritto di vaccinarsi, ma solo di voler colmare i vuoti nelle liste.

Plati e Imperial sono accusate di abuso d'ufficio per presunta somministrazione del vaccino a persone che non ne avevano diritto e di peculato per la possibile sottrazione del vaccino destinato ad altre persone.

L'inchiesta è condotta dai carabinieri del Nas, che stanno verificando se in Valle siano state somministrate dosi di vaccino a persone che non ne avevano titolo e che non rientravano neppure nella lista che in pochi giorni, a metà del marzo scorso, aveva raccolto 1.500 disponibilità da parte di persone pronte a farsi vaccinare con scarso preavviso in caso di rinunce.

Quanto all'indagine sui politici, risulta che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle avesse dato il via libera alla vaccinazione dei consiglieri regionali ultrasessantenni.