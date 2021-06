In forte ritardo l'erogazione della cassa integrazione al Casino

Causa corto circuito comunicativo latita, la cassa integrazione al Casino de la Vallée di Saint-Vincent. Il 28 maggio scorso la Direzione della Casa da gioco ha informato i dipendenti che l'Azienda ha presentato nei giorni scorsi la nuova domanda di proroga allo strumento di integrazione salariale (assegno ordinario FIS) sino al prossimo 6 giugno.

Il problema è che, ha comunicato la Casino spa, ad oggi non è ancora pervenuta l’autorizzazione da parte dell’Inps relativa ai periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ovvero dal 29 marzo al 23 maggio. "Senza questa autorizzazione - si legge nella lettera inviata ai lavoratori - non è possibile trasmettere i file di richiesta di pagamento diretto all’Ente".

La missiva è giunta come una doccia fredda ai cassintegrati del Casino, che tramite una seconda lettera sempre del 28 maggio hanno saputo che la società sta predisponendo il piano formativo aziendale per l’anno 2021. All’interno di questo piano verranno attivati anche dei corsi di formazione per tecnici di gioco rivolti al personale amministrativo e operaio. Le ore di formazione sono considerate come orario di lavoro e pertanto retribuite, "solo non si sa quando...intanto per altri due mesi restiamo senza un soldo...", ha commentato un dipendente.