Bandiera Verde: Otranto, la culla dei bambini

Le spiagge di Otranto si colorano di verde grazie alle bandiere attribuite dai Pediatri italiani alle località marine più adatte ai bambini.

Situata sulla costa adriatica della pensiola salentina, in provincia di Lecce, Otranto è nota per le sue spiagge dorate e mare cristallino ed è la scelta giusta per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più sicuro e piacevole, godendo appieno del soggiorno.

Anche quest'anno è riconfermata la bandiera verde alla Città di Otranto, un riconoscimento importante perché tiene conto delle esigenze dei più piccoli,i quali hanno la possibilità di divertirsi e giocare in totale sicurezza, magari creando castelli e sculture di sabbia.

La bandiera verde indica una località con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri;le regole restano sempre le stesse: acqua limpida e bassa vicino alla riva, giochi, bagnini e scialuppe di salvataggio, sabbia, spazi per cambiare il pannolino o allattare e nelle vicinanze gelaterie e punti ristoro per rinfrescarsi dalle calde giornate estive salentine.

Volete godervi un'estate all'insegna del divertimento , senza preoccupazioni ? Destinazione Otranto! Ecco a voi alcune delle spiagge più belle che questa località possa offrire: a circa 15 minuti in auto da Otranto ,sorge la suggestiva baia dei Turchi, appartenente all'Oasi Protetta dei Laghi Alimini, dove secondo la tradizione, avrebbe avuto luogo lo sbarco dei guerrieri turchi nel corso dell'assedio alla città di Otranto, nel XV secolo. Questo angolo di paradiso dai tratti caraibici è racchiuso da una folta pineta che conduce a una spiaggia bianchissima. Ad appena dieci minuti d'auto dalla Baia dei Turchi si trova la vera e propria riserva che si inserisce tra i laghi interni e il mare, circondata da dune e da una natura incontaminata.

Se cercate una spiaggia dalla sabbia dorata ,comoda e attrezzata, senza rinunciare alla bellezza del mare, Torre dell'Orso, è una delle baie più grandi del Salento.

Questa località balneare vanta di un mare particolarmente limpido per via delle correnti del canale d'Otranto. Grazie a questa caratteristica d'estate la località è frequentata da molti turisti sia italiani che stranieri.

In pochi minuti da Torre dell'Orso potrete raggiungere la Grotta della Poesia, una delle piscine naturali più suggestive al mondo, ricca di tesori archeologici e paesaggistici ,dove i poeti, secondo la leggenda, accorrevano per cantare le bellezze di una dolce principessa. Oggi sono i turisti a prendere letteralmente d'assalto questa meta di grande fascino, una delle destinazioni salentine più gettonate.

Se poi volete continuare il cammino alla scoperta di nuovi luoghi, è sufficiente proseguire verso sud per pochi chilometri per arrivare a Porto Badisco, località lontana solo 8 Km da Otranto, che sorge presso una caletta naturale compresa fra ‘Punta Scuru’ a nord e ‘Capo Palascia’ a sud. Anche in questo caso si tratta di una località suggestiva ed incontaminata, con la tipica macchia mediterranea che fa da cornice alla baia, la cui spiaggetta consente di godere di un fantastico mare, che incontra una costa piena di cavità e grotte d’importanza storica come la Grotta dei Cervi, straordinaria testimonianza della presenza dell’uomo in età neolitica. A rendere addirittura epica la spiaggia incastonata fra gli scogli di Porto Badisco, vi è poi una leggenda secondo cui l’approdo di Enea nel Salento avvenne proprio qui.

Situata sul lato Nord del Castello, Cala dei Normanni è una piccola spiaggia al centro di Otranto. Il fondale che, procedendo verso il mare, rimane basso per molti metri, rende questa caletta particolarmente adatta a bambini e anziani.

Signori e signore, bambini e bamabine, Otranto è pronta ad accogliervi e a soddisfare ogni vostro desiderio! Preparati gli zaini, indossate i vostri occhiali da sole preferiti e godetevi le vostre vacanze tanto attese!