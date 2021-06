Aosta: Riaperto Bando assegnazione di alloggi edilizi convenzionata nel quartiere Dora

E' riaperto il Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Convenzionata nel quartiere Dora di Aosta. Sarà possibile presentare il modulo di domanda, sottoscritto, compilato in ogni sua parte e corredato di una marca da bollo da 16 euro, entro e non oltre il 31 dicembre prossimo e secondo le modalità indicate nel Bando di concorso.

Il concorso oggetto del bando è finalizzato all’assegnazione di alloggi di edilizia abitativa convenzionata, realizzati in località Croix Noire n. 44 tramite il programma sperimentale denominato '20.000 abitazioni in affitto' approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2003.

Gli alloggi oggetto di assegnazione non rientrano nella categoria dell’edilizia residenziale pubblica (le cosiddette 'case popolari') e pertanto la locazione non è soggetta alle particolari agevolazioni previste nell’ambito di quegli interventi di politica abitativa, ma è riconducibile a un ordinario rapporto di locazione tra privati di durata pari a otto anni e con rinnovo automatico per altri otto anni.



La graduatoria formata a seguito del concorso, valida per tre anni dalla sua approvazione definitiva, individua la priorità nell’assegnazione. Qualora si renda disponibile un alloggio nel condominio di località Croix Noire n. 44, sarà proposto a chi occupa la posizione più elevata della graduatoria se l’unità abitativa soddisfa i requisiti di adeguatezza.