Aosta: Quasi due milioni di euro il credito del Comune per l'acqua non pagata

Deve recuperare quasi due milioni di euro di crediti il Comune di Aosta relativi al servizio idrico maturati tra il 2007 e il 2019. La Giunta del sindaco, Gianni Nuti, ha approvato ieri, lunedì 31 maggio, la delibera numero 112 con la quale fornisce gli indirizzi per recuperare i crediti per le bollette emesse dal 3 luglio 2007 al 31 ottobre 2019.

Il totale complessivo dei crediti vantati dall'ente è di 1.922.122,11 euro, in particolare: 1.423.890,67 sono riferiti a utenze ancora attive e 498.221,44 a utenze disdettate. Le utenze attive si riferiscono sia ad attività commerciali, per le quali -in caso di persistere dello stato di morosità- è possibile sospendere il servizio, sia a utenze condominiali e domestiche.

In quest'ultimo caso, la procedure previste dall'Arera, Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente prevedono la riduzione della portata. L'azione di recupero, che partirà già nei prossimi giorni, si concentrerà inizialmente sui crediti di importo superiore ai 5.000 euro.



"Intendiamo agire per gradi, confidiamo che gli interessati comprendano e ci aspettiamo atteggiamenti collaborativi - ha spiegato all'agenzia 'Dire' l'assessore ai Lavori pubblici e gestione del territorio, Corrado Cometto - è un atto dovuto sia nei confronti di chi non ha pagato, si tratta di morosità che si protraggono da diversi anni, ma anche nei confronti di chi paga regolarmente il servizio".