Una traduzione professionale fa la differenza per vendere all'estero

Quando si ha necessità di una traduzione, si possono scegliere due strade. O ci si affida a un tool gratuito o si richiede un servizio professionale. A fare la differenza naturalmente è lo scopo della traduzione, ma quando ci si muove nell'ambito professionale, i sevizi di un'agenzia specializzata diventano necessari. Vediamo perché e in quali casi un traduttore esperto può fare la differenza.

Traduzioni professionali: perché e quando sono essenziali

L'importanza dell'argomento si rende chiara quando si tratta di traduzioni professionali o anche di altri idiomi. Il motivo è intuibile se si considera lo scopo della traduzione, che può essere:

relativa a un brand che vada localizzato in un altro Paese;

finalizzata ad asseverare un documento legale da depositare agli atti in un Paese anglosassone;

richiesta per fidelizzare una nicchia in un altro Paese con un target specifico;

Insomma in tutti quei casi in cui non serve solo tradurre delle frasi, ma occorre trasportare in un altro idioma un concetto, un servizio, o addirittura un discorso legale che deve adattarsi agli usi e ai costumi, se non proprio all'ordinamento giuridico anglosassone (o di un'altra lingua straniera).

Facciamo degli esempi pratici.

Localizzare un brand

Quando si parla di brand da localizzare ci sono due principi che devono essere sempre tenuti presenti, e che un traduttore esperto deve conoscere. In primo luogo il brand può essere anche un servizio, non solo un prodotto. Un avvocato italiano potrebbe desiderare di aprire una filiale a Londra e in quel caso esporterebbe il suo brand. Allo stesso modo potrebbe voler 'espatriare' il brand un commerciante di vini, che vende prodotti fisici.

Chi tradurrà quindi in questo caso il sito (o del professionista o dell'imprenditore) dovrà sapere come farlo adattando il sito al Paese target. Se ad esempio nei Paesi anglosassoni la regolamentazione sugli alcolici è diversa da quella italiana, non basterà tradurre i contenuti del sito. Si dovrà invece rimodulare il catalogo, magari escludendo la vendita ai minori o specificando quali sono le norme, o ancora strutturando una newsletter che avvisi delle restrizioni. Al contrario, un traduttore che non sia esperto anche nella localizzazione, rischia di arrecare un danno al business di chi si affida al suo lavoro.

La stessa cosa avviene se ad affidarsi al traduttore è un professionista. Termini correnti usati in Italia nel settore medico, psicologico o legale, devono essere tradotti non letteralmente, ma nel modo in cui si intendono in America o in Inghilterra o in un altro Paese anglosassone. Come vedremo nel prossimo paragrafo poi, quando si traduce un documento legale questa specializzazione diventa davvero fondamentale.

Asseverare un documento legale

Quando si ha necessità di far tradurre un documento legale, due sono i casi. Nel primo si chiede la traduzione di un atto interno, che deve magari essere inviato alla sede estera ma che rimane ad uso degli avvocati della filiale. Nel secondo si deve depositare il documento in Tribunale perché si sta rappresentando un cliente in una causa internazionale.

La traduzione in questo caso richiede tre step assolutamente fondamentali:

deve essere tradotta perfettamente nell'altra lingua a livello grammaticale;

necessita di essere tradotta convertendo i termini e gi articoli legali;

deve essere asseverata.

Un'agenzia specializzata farà molta attenzione quindi a seguire questo specchietto, e si accerterà di aver innanzitutto tradotto l'atto in maniera grammaticalmente corretta. Questo perché un documento legale tradotto male da un punto di vista basilare compromette la credibilità dell'avvocato.

Pe quanto riguarda il secondo step, non si può ad esempio tradurre un concetto legale facendo riferimento a un articolo di legge che non esiste nel codice penale o civile dell'altro Paese. Ci sono espressioni giuridiche tipiche di ogni sistema, e sarà naturalmente compito dell'avvocato redigere l'atto ai sensi di legge. Il traduttore però dovrà riportarlo trasponendo espressioni idiomatiche che solo lui conoscerà, e nel caso lo farà presente allo studio che ha commissionato il lavoro.

Tutto questo farà sì che la traduzione possa essere asseverata, cioè che possa essere validata in Tribunale ed essere quindi inclusa nel fascicolo del processo. Si capisce quindi che importanza rappresenti la professionalità del traduttore in questo caso!

Conquistare una nicchia

Veniamo infine all'ultima possibilità che può essere richiesta a un traduttore o un'agenzia. Può essere ad esempio il caso in cui un influencer italiano voglia far tradurre i suoi contenuti in un'altra lingua. Il traduttore anche in questo caso dovrà seguire uno specchietto, che prevederà i seguenti step:

conoscenza del target;

scrittura in ottica SEO.

Si comincerà quindi con un'analisi del pubblico da fidelizzare. Tipicamente si tratterà di un pubblico giovane, e quindi la traduzione non dovrà certo essere formale come nel caso precedente, ma user friendly.

Newsletter, sito, blog, post, commenti, tutto dovrà essere tradotto conoscendo l'idioma se non proprio lo slang degli utenti che si vogliono convertire. Fa differenza poi se ci si rivolge a uomini o a donne. La traduzione infine, se è pensata per il web, deve essere ottimizzata in ottica SEO, quindi in modo che i motori di ricerca premino i contenuti.

Affidarsi a un traduttore esperto, come si vede, fa la differenza quando si vuole crescere.