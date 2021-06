In Valle test anti Covid-19 gratuiti

Per monitorare la situazione epidemiologica del coronavirus in Valle, il Governo regionale ha approvato l'erogazione di test anti-Covid gratuiti, sino a un numero massimo di 100 al giorno, a residenti e non residenti in Valle d'Aosta e sino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Si tratta di test antigenici rapidi o molecolari. L'Esecutivo ha anche approvato un documento recante le linee guida per la somministrazione di vaccini anti Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro redatte secondo quanto disciplinato dall'accordo sottoscritto il 6 aprile 2021 tra i ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico, l'Inail e il Commissario Straordinario Emergenza Covid con le parti sociali e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'8 aprile scorso.