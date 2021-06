Biens culturels: Voyage découverte entre ponts neuf et vieux

Le circuit de visite des Biens culturels du centre historique d'Introd, réalisé dans le cadre du projet Interreg-Alcotra 2014-20 ''Parcours des patrimoines, de passages en châteaux'', commence à prendre forme.

Le but est un voyage historico-culturel qui, partant du Parc Animalier de Villes Dessous, arrive jusqu'au chef-lieu pour raconter une histoire centrée sur les pont neuf et vieux Ainsi le centre historique d'Introd se transforme en une zone semi-piétonne traversée par un itinéraire le long duquel, grâce aussi à des panneaux, renconter des lieux tels que le château, l'église, les fontaines, les laiteries, la partie la plus ancienne du village et la ferme Ola.

Une vision poursuivie avec des interventions coordonnées entre la Commune et l'assessorat régional aux Travaux publics et Structure régionale analyses scientifiques et projets cofinancés, et réalisés autour et sur le nouveau pont avec des ressources régionales (1,1 million), tandis que sur l'ancien pont et à Norat avec des fonds européens (300 milliers d'euros).

À l'été 2020, les travaux de restauration du nouveau pont ont également commencé, auxquels sont également liés les trottoirs qui composent une partie du chemin piétonnier. Et enfin, ces dernières semaines les interventions à Norat qui, en plus d'un autre tronçon de trottoir, prévoient un parking pour 12 voitures, l'installation de nouveaux points lumineux, un espace pour les moloks, ainsi qu'une liaison entre le passage piéton et le reste du parcours. (ANSA).