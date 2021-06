Risiko funiviario

Si sa che intorno alle nomine degli impianti a fune ci sono da sempre appetiti vari ed aspettative, ma anche qualcosa di più. Eh sì, perché non c’è soltanto l’importanza di sentirsi fregiati di una carica molto sentita in paesi di montagna come i nostri, ma dell’altro.

Vuoi mettere il fatto di poter sciare in libertà, aiutare qualche amico sulle piste o stagionale e perché no poter gestire un po’ meglio il grande gioco degli eventi e delle sponsorizzazioni. Pare che questa settimana sarà decisiva per determinare il futuro di Pila e Courmayeur.

Non ci saranno grandi novità e nel mezzo non c’è molta fantasia. Una continuità preoccupante per un settore che meriterebbe più attenzione e gente frizzante. Ma si sa, da un lato c’è da consolidare la società più considerata dal sistema politichino locale, dall’altra lavori di consolidamento della stazione che non possono subire contraccolpi.

Ma c’è dell’altro.

Eh sì, i più informatici ci dicono che anche ai piedi del Matterhorn c’è agitazione. Il futuro della società è oggetto di molte attenzioni in casa regionale soprattutto perché l’attuale presidente è stato considerato sin dall’inizio un sostituto ad interim, eppure sta ben lavorando.

Eh sì perché mentre partono le grandi aspettative sulle prospettive di Coppa del Mondo, qualcuno sta ben pensando di mettere qualche fidato soggetto a gestirne il budget collegato. Eh sì, magari qualcuno che ha qualche parente, anche stretto, al vertice della Società ai piedi del Matterhorn.

Eh sì, qualcuno che di fotografie se ne intende bene così come di telecamere semi-oscurate.. vigilate gente della Gran Becca, vigilate attentamente sui prossimi passi..