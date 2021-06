Verso riprogettazione galleria lungo la Statale 27

Proseguono i cantieri viari regionali e dell'Anas sulla strada statale 27 e Etroubles e Saint-Oyen.

Nei giorni scorsi i tecnici dell'Amministrazione regionale hanno effettuato un sopralluogo con progettisti e funzionari di Anas per verificare la riattivazione del cantiere non più in stato di abbandono grazie alla pulizia e alla rimozione dei materiali depositati. Questo sopralluogo a Etroubles e a Saint-Oyen ha potuto svolgersi anche dentro la galleria di servizio perché da dicembre è in corso lo svuotamento delle gallerie dall'acqua che le aveva invase.

A seguito del sopralluogo, si è svolta una riunione operativa tra Regione e Anas. .L’opera riprogettata risulta essere tra quelle interamente finanziate da Anas per circa 106 milioni di euro e la scelta tecnica condivisa è stata quella di riprogettare direttamente la galleria, comprendendo già tutti gli impianti necessari, compresi quelli inerenti la sicurezza. Anche in occasione dell’incontro con l’Amministratore Delegato di ANAS dello scorso mese di marzo, era stato concordato di chiudere la progettazione già nel 2021: quindi, qualora la Statale 27 dovesse risultare una delle opere commissariate, il Commissario potrebbe operare con maggiore rapidità nella fase successiva di approvazione progettuale e di appalto, anche in virtù del lavoro di riprogettazione che è stato riattivato.