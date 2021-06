Al Circolo valdostano della Stampa un successo la conviale con Franca Bosc

'Lessico e poesia vanno d'accordo' è stato il tema dell’incontro conviviale del Circolo valdostano della Stampa che, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-covid, si terrà ad Aosta, si è svolto sabato 29 maggio a partire al Ristorante Intrecci, in via Binel 12.

"Argomento di rilevante interesse non solo specialistico - afferma la Presidente del Circolo, Maria Grazia Vacchina - mirato a far riflettere sulle lacune lessicali degli studenti e sull’importanza della poesia per migliorare la competenza lessicale".

La conviviale è stata un successo: oratrice la professoressa Franca Bosc, "un gioiello di casa nostra giustamente apprezzata a livello non solo nazionale per la qualità delle ricerche e pubblicazioni attinenti l'importanza della scuola - ricorda Vacchina - soprattutto in un momento di crisi e ripensamento, per la rinascita della comunità, anche nell’ottica di una corretta integrazione".

Sorpresa musicale finale con il cantuatore valdostano Manuel Bonjean, che l'estate scorsa aveva ottenuto grande successo con suo brano La Speranza e ora ha porta 'La gioia' per la figlia, entrata in graduatorie prestigiose.

Franca Bosc, docente di Didattica dell’Italiano a Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino, già Docente di Lingua italiana per stranieri e Linguistica italiana all’Università degli Studi di Milano, coordina ricerche nel campo dell’apprendimento lessicale, occupandosi in particolare di didattica di italiano a stranieri e contribuendo alla formulazione di proposte metodologiche comunitarie all’interno di Streering Committee del Programma Lingua dell’Unione Europea e della Direzione Generale per l’insegnamento della lingua italiana nel mondo aziendale e, più in generale, per la formazione linguistica nelle scuole e dei docenti in Europa; tiene lezioni all’Accademia dei Lincei (Polo Scuola) e presso Ministeri e Ambasciate. Numerose e rilevanti le pubblicazioni scientifiche (a titolo es. Arricchire il lessico attraverso la poesia Erickson) anche come curatrice e direttrice di Collane editoriali (a titolo es. Italiano lingua straniera-Formazione degli insegnanti Paravia/Mondadori), le collaborazioni scientifiche per l’elaborazione di testi scolastici a livello europeo e internazionale e la presenza in Comitati scientifici e Direzioni editoriali anche online (a titolo es. www.italianolinguadue.unimi.it).