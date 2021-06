Stati generali donne, 'Consiglio Valle senza rappresentanti femminili, riformare legge elettorale'

"Occorre subito riformare la legge elettorale regionale per allineare la Valle d'Aosta alla maggioranza delle regioni italiane per affermare la doppia preferenza di genere e finalmente dare spazio e protagonismo alla componente femminile".

Lo ha dichiarato oggi lunedì 31 maggio Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati generali delle donne, a seguito delle dimissioni da assessora all'Ambiente di Chiara Minelli e da presidente di Commissione di Erika Guichardaz (entrambe del Progetto Civico Progressista-PCP).

"Con queste dimissioni la Valle d'Aosta perde la 'rappresentanza femminile' in ruoli fondamentali del Consiglio regionale", sostiene Maggi, che dalle dichiarazioni delle dimissionarie dice di apprezzarne "la coerenza, nel rispetto del programma presentato alle elettrici e agli elettori. L'urgenza, più volte segnalata durante la scrittura e condivisione con le forze politiche locali, del 'Patto delle Donne per la Valle d'Aosta', è di mettere in atto qualsiasi strumento legislativo finalizzato a garantire la rappresentanza dei generi così come previsto dalla Costituzione".