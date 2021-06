Aosta: Cresce il disagio sociale e c'è chi dorme sulle panchine

La crisi economica acuitasi nei mesi di pandemia ha lasciato il segno anche ad Aosta, dove in questi mesi oltre a un incremento di saracinesche abbassate sono aumentati anche i senzatetto.

Diverse zone della città, per lo più aree con panchine dove potersi sedere a mangiare e soprattutto dormire la notte sono frequentate da persone in evidente situazione di disagio sociale e un aspetto particolare di questo fenomeno è che si tratta di individui che nemmeno si rivolgono più alle associazioni benefiche di volontariato o agli enti preposti come la Caritas: vivono di elemosina e di quello che trovano girovagando in città.

Tanti sono extracomunitari ma non solo: pensionati, disoccupati e padri/madri di famiglia caduti in disgrazia sono tra i nuovi poveri ed emarginati.

Senza un tetto sulla testa e spesso senza cibo ma innocui, come ha spiegato ad Aostacronaca il Comandante della Polizia locale di Aosta, Fabio Fiore: "Tranne casi sporadici non abbiamo rilevato situazioni di particolare allarme per la sicurezza pubblica da parte di barboni o elemosinandi molesti. Certo che le situazioni di povertà estrema sono aumentate in città e questo è un fatto. La Polizia locale monitora attentamente le zone più 'a rischio' e recentemente è intervenuta con successo per sedare una lite che avrebbe potuto degenerare in qualcosa di peggio".

Inoltre, anche se bloccati dalla legge di emergenza contro il Covid-19, ad Aosta sono aumentati negli ultimi due anni anche i casi di sfratto. "O mangio o pago l'affitto, devo scegliere", è la frase più ricorrente tra chi si è trovato costretto a lasciare la casa in cui abita. La situazione sta peggiorando di giorno in giorno e la maggior parte delle persone che frequentano gli uffici delle associazioni a tutela di cittadini e consumatori hanno uno sfratto in corso e in alcuni casi già seguito. Nel 2019 i casi di sfratto abitativo per morosità nella sola città di Aosta sono stati 134.

Ci sono molte donne, separate o divorziate, con bambini a carico a cui magari il marito non può o non vuole versare l'assegno di mantenimento. Oppure l'importo non basta comunque a far quadrare il bilancio familiare, al netto di spese per la scuola, medicinali e bollette di acqua e gas. E chi non paga l'affitto spesso va a mangiare alla mensa della Caritas.