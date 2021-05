Nuova luce sull’atrofia muscolare spinale

«È un po’ come ricostruire la mappa delle varie linee della metropolitana e identificare così le stazioni dove queste si intersecano, i cosiddetti hub: se si interviene sugli hub si avrà un effetto sull’intera rete» spiega Elia Di Schiavi, ricercatore del Cnr-Ibbr e autore dello studio. In questo lavoro, usando ben quattro diversi modelli di Sma sia in vivo che in vitro, è stato quindi possibile chiarire la rete di segnalazione alterata nella malattia. «Questa rete è strutturata in due cluster centrati sulle proteine AKT e 14-3-3ζ/δ, rispettivamente. I cluster sono collegati tra loro dalla proteina B-Raf, che lavora come hub principale. L'interazione diretta di B-Raf con 14-3-3ζ/δ è stata dimostrata essere cruciale per la sopravvivenza dei motoneuroni» spiega Di Schiavi.