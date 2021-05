Sono 16 i nuovi casi Covid in Valle su 143 persone testate

Sono 16 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Valle d'Aosta nella giornata di sabato 29 maggio, a fronte di 143 persone sottoposte al test.

I guariti sono 15 e non sono stati registrati altri decessi (il numero totale dall'inizio della pandemia resta di 472). Sale così a 228 il numero di persone attualmente positive nella nostra regione, di cui sette in ospedale (uno in rianimazione) e 221 in isolamento domiciliare.

I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione; le Forze dell'Ordine hanno controllato 488 persone emettendo 16 sanzioni.