L'EXCELLENT DE PLACE DEFFEYES 2020-2021: IL GRAN FINALE DEL SONDAGGIO. ANCORA UNA SETTIMANA DI VOTO CHE SI CHIUDE IL SABATO 6 GIUGNO ALLE ORE 20

Quasi 13mila; per l’esattezza 12949. Tanti sono stati voti espressi dai nostri lettori nelle fasi eliminatorie per scegliere L'EXCELLENT DE PLACE DEFFEYES 2020-2021 promosso dall’assazione Comunque Valdostani attraverso il suo quotidiano online Aostacronaca.it.

Alla finale si sono qualificati le Consigliere ed i Consiglieri regionali che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispettivo gruppo. Per la verità c’è chi si è lamentato di non essere stato ammesso alla finale senza aver contezza che era già stato sconfitto nell’eliminatoria di gruppo.

Il sondaggio propone di scegliere i consiglieri di ogni singolo gruppo sulla base dell’impegno, della capacità propositiva e operativa, coerenza progettualità e di tutte le caratteristiche che dovrebbe avere chi ci governa.

Per i gruppi composti da più forze sono entrati in finale i più votati di ogni singola componete del gruppo stesso. Al termine del sondaggio il consigliere e la consigliera che riceveranno il maggior numero di consensi riceverà il premio 'Excellent de Place Deffeyes 2020-2021’. Si tratta di un’artistica opera personalizzata in ceramica della Derby Ceramiche che sarà consegnata ai vincitori appena l’opera sarà realizzata.

Si disputano la finale, per ordine di qualificazione:

Pierluigi Marquis (Stella Alpina) che 197 voti pari al 39,2% ha superato per un voto il suo segretario di partito;

Luigi Betschy (Alliance Valdotaine) con voti 102 (20,3) la qualificazione ha registrato 502 voti.

Stefano Aggravi (Lega) 998 voti 37,3%

Nicoletta Spelgatti (Lega) 105 voti 3,9% la qualificazione ha registrato 2675 voti;

Augusto Rollandin (Pour l’Autonomie) 301 voti 70,2% la qualificazione ha registrato 429 voti;

Erika Guichardaz (Progetto Civico Progressista) con 912 voti 30.9%

Andrea Padovani (Progetto Civico Progressista) con 848 voti 28,6% la qualificazione ha registrato 2967 voti;

Aurelio Marguerettaz (Union Valdotaine) con 1739 voti 28,7% che ha lasciato alle sue spalle Erik Lavevaz bloccato a 1735 voti (28,6%) la qualificazione ha registrato 6059 voti;

Corrado Jordan (VdA Unie) con 155 voti (48,9) la qualificazione ha registrato 317 voti.

Per votare, lo si può fare una volta sola con il medesimo computer, andare sulla colonna di destra e scendere fino a che si trova il sondaggio con i nomi delle due consigliere e dei sette consiglieri che si giocano il titolo di EXCELLENT DE PLACE DEFFEYES 2020-2021.

Buon voto.