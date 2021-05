Pensieri, parole, opere

In questi giorni un consigliere comunale di opposizione mi ha rimproverato di volare troppo alto in queste pagine: c’è bisogno di concretezza.

La politica si occupa dei modi e delle forme della convivenza tra persone che sono fatte di corpi viventi, dunque è fondamentale che le espressioni della politica siano opere, azioni, fatti visibili, superfici toccabili, sostanze da gustare, insieme.

L’ormai cronica disaffezione all’arte del condurre la vita pubblica è figlia di molte ragioni: tra queste annoveriamo certamente la scarsa percentuale di decisioni assunte che trasformano la realtà.

Aggiungiamo la lunghezza dei preliminari infarciti di riti – riunioni e assemblee, tavoli, sedie e soprattutto affabulazioni, chiacchiere – e giochi di potere che mutano la danza della negoziazione in un sabba ossessivo-compulsivo senza requie, mentre s’allontana alla deriva l’isola di un’idea condivisa dai più.

La faticosa, intensa frequentazione della pratica musicale mi ha insegnato che non c’è vita senza uno stretto rapporto anzi, una piena coincidenza tra pensiero e atto: si può immaginare un’interpretazione perfetta, con il suono più appropriato, l’architettura delle note dalle proporzioni più perfette, le intensità e i tempi giusti, ma se le dita della mano, le leve e l’intero corpo non dominano la loro indolenza, se non si trasmutano e coordinano in un sistema articolato di gesti-suono non è successo nulla e nessuno si è commosso con noi.

Prima ancora, però, si deve coltivare assiduamente la poesia in ogni sua forma, si deve ascoltare e ripensare molta musica interpretata da altri, assorbire del buon cinema, immergersi nelle fotografie d’arte e scandagliare sculture e dipinti affinché la mente maturi un codice, si costruisca un vocabolario e impari a fraseggiare con uno stile proprio. L’azione concreta, in questo modo, diventa un distillato prezioso – quanto essenziale – di esperienze di vita ricche e variegate: solo così è pregna di significati, duratura e accesa d’energia costruttiva.

Allora, per acuire l’attenzione verso le mancanze che la città patisce, sia nella sua parte materiale che in quella immateriale, sia nei buchi sull’asfalto che nelle piccole e grandi infelicità dei cittadini bisogna interrogarsi anche su questioni ultime, come i casi internazionali che segnano cambiamenti, anticipano tendenze: le segregazioni per reati d’opinione, le discriminazioni ingiustificate contro donne e uomini che scoprono e manifestano differenze, i continui sfregi agli equilibri ambientali consumati nel nome del lucro a ogni costo...

Solo così ci riconosceremo reciprocamente per le idee di mondo che coltiviamo e che provano a dare un senso ai nostri più miseri atti quotidiani; ma soprattutto ci accorgeremo che le nostre idee sono sempre il frutto del confronto, dello scambio, del meticciamento sempre in divenire, mutevole, instabile con quelle degli altri, e proprio gli altri sono indispensabili per pensare, giustificare le nostre parole, compiere le azioni che abbiamo in mente di produrre per il bene di tutti.

Non è tempo sprecato, è un modo di cercare corrispondenze tra la nostra microscopica, insignificante vita e le forme naturali che ci circondano, fatte della stessa sostanza, innervate dalla medesima energia: si vive, si sopravvive solo insieme.