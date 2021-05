Valle d'Aosta mantiene ritardo su prime dosi vaccinazioni

La Valle d'Aosta perde posizioni nella campagna vaccinale anticovid per la somministrazione delle seconde dosi e continua ad andare a rilento in quella sulla prima vaccinazione.

I dati, aggiornati a venerdì 28 maggio, sono evidenziati nei grafici realizzati dall'esperto di statistica Luca Fusaro, Dottore magistrale in Economia Applicata, commercialista e analista di dati che lavora per la Protezione civile e per il ministero della Salute.

Nella percentuale persone vaccinate con la seconda dose in rapporto alla popolazione la Valle d'Aosta è al settimo posto con il 22,44%; la media nazionale è del 21,39%. Meglio di tutti la Liguria, con il 23,69%, mentre maglia nera è la Provincia di Trento con il 15,41%.

Diversa la posizione nel rapporto tra la popolazione e le persone vaccinate con la prima dose: qui la Valle risulta al 13esimo posto con una percentuale del 41,44 per cento. Guida la classifica il Molise con il 46,14% mentre invece maglia nera è la Sicilia con il 36,9% di persone a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino.

Secondo Federico Gelli, presidente della Fondazione Italia in Salute, "l primo semestre della campagna vaccinale In Italia si è chiuso con oltre 1,5 milioni di vaccini consegnati in meno dalle aziende farmaceutiche rispetto a quanto previsto dalla tabella delle forniture previste elaborata dal Ministero della Salute". Dall’andamento dei dati attuali, per Gelli "c’è ora il rischio concreto che anche il secondo semestre veda un numero di consegne vaccinali ridotto rispetto a quanto previsto. Se confermato, sarebbe inaccettabile. Il raggiungimento dell’immunità di comunità non può dipendere dai ritardi delle aziende".