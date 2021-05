Sette nuovi Cavalieri della Repubblica insigniti in Valle d'Aosta

Ristretta e nel rispetto delle misure anti Covid-19 ma sicuramente importante sul piano istituzionale e sociale, la cerimonia per la Festa della Repubblica prevista mercoledì 2 giugno a Palazzo regionale.

Alla presenza dei rappresentanti dei vertici istituzionali, il Presidente della Giunta e Prefetto, Erik Lavevaz, consegnerà ai nuovi Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il riconoscimento conferito loro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’ingresso alla cerimonia, che avrà inizio alle ore 11, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale sarà consentito, per ragioni di sicurezza, agli invitati e ai giornalisti che si accrediteranno entro le ore 12 di martedì 1° giugno con l’invio di una mail all’indirizzo u-stampa@regione.vda.it specificando testata di appartenenza, numero di tessera d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti e recapito telefonico.

Le immagini della cerimonia saranno trasmesse in diretta Youtube, sul canale della Regione https://www.youtube.com/user/<wbr></wbr>RegVdA

Gli insigniti dell’onorificenza dell’Ordine di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono:

Massimo Di Benedetto

Onorificenza legata all’emergenza Covid-19

Laureato nel 1982 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Torino.

Dal 1984 svolge la professione di Medico Chirurgo presso l’Ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, dove attualmente è Direttore della Struttura Complessa Analisi Cliniche e della Struttura Semplice Microbiologia.

Ha partecipato a molteplici congressi, a corsi di aggiornamento in qualità di relatore o moderatore nell’ambito della medicina di laboratorio e della ricerca in scienze sanitarie e biotecnologie. Autore di numerose pubblicazioni in ambito sanitario.

Alessandra Grazia Ferraro

Onorificenza legata all’emergenza Covid-19

Laureata in Lettere all’Università degli Studi di Torino, ha conseguito un master in Comunicazione alla Pontificia Università Lateranense di Roma.

Dipendente RAI dal 2001, attualmente ricopre l’incarico di caporedattrice della TGR della Valle d’Aosta. Autrice di alcuni volumi dedicati agli ultimi Pontefici.

Ha vinto numerosi premi di giornalismo, tra cui il Premio Nazionale Spadolini (2013), la targa d’argento al Premio Saint-Vincent di giornalismo (2007) e il Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi” per la TV promosso dall’Unione Cattolica Stampa Italiana (2016).

Nel 2019 è stata insignita da Confindustria del riconoscimento “Eccellenze sul lavoro”.

Con una spiccata predisposizione per il sociale, nel 2008, è stata inviata dal Segretariato Sociale della RAI, per un progetto in partenariato con il Ministero degli Esteri, in Burkina Faso, paese tra i più poveri della terra. Il progetto di cooperazione era finalizzato a formare i giornalisti della radio della capitale Ouagadougou, al fine di contribuire a diffondere strumenti comunicativi funzionali a dare impulso ad un cammino di sviluppo locale.

Nel marzo 2019 ha fatto parte della delegazione vaticana inviata a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, per l’apertura di nuova struttura ospedaliera voluta da Papa Francesco e realizzata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Gerardo Gallo

Onorificenza legata all’emergenza Covid-19

Diplomato in ragioneria.

Dal 1989 al 2002 ha lavorato presso la Telecom con mansioni amministrative.

Dal 2004 ricopre la carica di Direttore del Patronato ACLI di Aosta.

Svolge attività di volontariato in particolare a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Claudio Gorzegno

Ha conseguito varie abilitazioni presso la Scuola Sottufficiali della Marina Miliare Italiana, ha frequentato numerosi corsi in Antiterrorismo, Diritto Umanitario, Emergenze Complesse, Disastri Naturali.

Dal 2000 svolge attività di Operatore di Guardia Costiera a Catania, San Benedetto del Tronto, Napoli, Genova, Roma, Atene e Messina.

Laureato nel 2021 in Economia Aziendale.

In forza presso il Reparto Supporto Navale della Guardia Costiera di Messina nel 3° Nucleo Operatori Subacquei, attualmente è impegnato nella Missione Frontex a Lampedusa. Ha ricevuto numerose benemerenze nazionali e internazionali:

Maurizio Lanivi

Onorificenza legata all’emergenza Covid-19

Geometra, dal 2003 diventa gestore di impianti di risalita.

Dal 1999, è Presidente dei Volontari del Soccorso della Valpelline.

Dal 2002 al 2005, ha svolto attività di formazione nel campo della sicurezza e delle costruzioni presso l’Agenzia Regionale del Lavoro.

Dal 2006, è membro del Comitato regionale della Protezione Civile della Valle d’Aosta

Dal 2012 svolge il ruolo di Coordinatore regionale dei volontari della protezione civile della Valle d’Aosta.

Dal 2015 ricopre la carica di Sindaco del Comune di Valpelline.

Insignito dell’attesto di pubblica benemerenza ai sensi del D.P.C.M. 19.12.2008 - Terza Classe prima fascia, rilasciato con D.P.C.M. del 12.4.2011.

Giuseppe Carmine Mandia

Onorificenza legata all’emergenza Covid-19

Laureato nel 1990 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi “Federico II” di Napoli, dove nel 1995 consegue anche il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale

Nel 2006 consegue il Diploma di Specializzazione in Medicina Legale presso l’Università degli studi di Torino.

Dal 1993 dirige l’Ufficio Sanitario della Questura di Aosta in qualità di Medico della Polizia di Stato. Attualmente riveste la qualifica di Medico Superiore.

Dal 1993 è membro della Commissione Medico Locale della Regione Valle d’Aosta, istituita presso il Servizio di Medicina Legale.

Dal 2005 al 2011 è stato membro della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Torino.

Nel 2013 è stato individuato quale Presidente supplente della Commissione di seconda istanza per l’invalidità civile della Regione Valle d’Aosta.

Dal 2016 è Presidente della Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e delle condizioni di disabilità.

Vincenzo Russo

Laureato in economia aziendale e management.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1987, ha frequentato la Scuola Sottufficiali dal 1989 al 1991, e dal 18 giugno 1991.

Attualmente svolge il ruolo di Comandante presso la Stazione Carabinieri di Verrès.

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

- Benemerenza e medaglia commemorativa per il suo intervento in occasione dell’alluvione verificatasi nell’ottobre 2000 in Valle d’Aosta;

- Croce d’oro per anzianità di servizio militare per i 25 anni di servizio (2013);

- Cittadinanza onoraria del Comune di Verrès, in segno di riconoscimento per l’alto senso del dovere a favore dell’ordine e della sicurezza pubblica prestata nel corso degli anni di servizio presso la locale Stazione Carabinieri (2016).