ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'IMAGE DE LA TRINITÉ EN NOUS (IMAGO TRINITATIS IN NOBIS)

1. La Trinité comme forme de la vie.

La Trinité sainte est au coeur de nos vies. Notre dignité et notre identité sont enracinées dans ce grand mystère de la foi, la Trinité sainte. Notre vocation devient la conformation et la configuration à la Trinité Sa Dieu. L'homme étant fondamentalment un être religieux (homo religiosus) qui exprime son lien avec Dieu par la prière (homo orans), la Trinité devient la forme de notre existence, la forme de toute beauté (forma formosa). Le début de notre prière ressemble à la fin. Nous commençons par le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et nous concluons par "Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles, amen.

Cette invocation à ce mystère ineffable, (ineffabilis Trinitatis) éclaire notre manière de nous comporter. Le chrétien ne vit et ne meurt pour lui-même, mais pour le Christ, qui nous a révélé que Dieu que nul n'a jamais vu (Deus absconditus), est Amour (Deus caritas est). Pour notre salut, nous devons vivre "par lui, avec lui et en lui". Le role de l'Esprit Saint, le Maitre intérieur est de nous inspirer comment priera en esprit et en vérité en nommant Dieu, Abba Père.

2. Dieu seul parle de Dieu

Le mystère que nous sommes en train de célébrer est un mystère bsolu qui échappe à notre raison avide à la démonstration, aux définitions notionnelles, à l'empirisme immédiat. La seule possibilité qui reste pour la raison honnête est l'ouverture dans l'amour et l'humilité à sa lumière, car seul Dieu parle parfaitement de lui.

Saint Augustin, le maître incontesté du mystère trinitaire, nous propose de croire pour comprendre afin de comprendre pour croire davantage. L'histoire du petit enfant qui se révèle au grand savant est instructif pour lutter contre la prétention de la raison de vouloir contenir celui qui tout contient et tout soutient. Saint Augustin, curieux de ce que l'enfant faisait, il lui demanda:que fais-tu là?

L'enfant lui rétorqua:"Cela me serait plus facile qu'à toi d'épuiser, avec les seules ressources de ta raison humaine, les profondeurs du mystère de la Trinité". Même si Dieu est inconnaissable dans sa nature, on ne doit pas abandonner de le chercher, ce qui serait un péché de paresse. "On cherche Dieu pour le trouver avec tant de douceur, et on le trouve pour le chercher encore avec tant tant d'ardeur". Mais, comment connaissons-nous que Dieu est Trinité sans tomber dans le trithéisme ou polythéisme? Ce que nous balbutions nous a été révélé.

L'évangile d'aujourd'hui nous donne l'orientation sur la problématique. Jésus recommande à ses disciples d'aller enseigner dans le monde tout ce qu'il leur a dit et de baptiser au nom de la Trinité, tous ceux qui auront adhéré à son enseignement. En outre, chaque homme porte en lui la marque de la Trinité, en tant que nous avons la mémoire (Père), l'intelligence(Fils) et la volonté (Esprit Saint). Même si cette image est imparfaite, nous sommes capables de Dieu selon saint Bonaventure (homo capax Dei).

L'image de la Trinité en nous (imago trinitatis in nobis), nous permet de nous souvenir, de comprendre et d'aimer Celui qui nous a créés. Nous devons veiller pour ne pas offenser Dieu en nous. Notre vocation est d'être théophore (porteur de Dieu) et théophile (ami de Dieu).

3. La Trinité dans nos relations.

Notre Dieu n'est pas une monade fermée sans porte ni fénêtre selon la monadologie de Leibniz. Notre Dieu en trois personnes n'est pas la multiplicité des divinités comme celle du mont Olympe, du panthéon grec et romain. La Trinità sainte est le modèle exemplaire pour assainir nos relations interpersonnelles. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Les trois personnes ont l'égale divinité. Nous disons dans notre credo que les trois personnes reçoivent la même adoration et la même gloire.

Cela illumine notre manière de vivre ensemble comme des frères et soeurs dans nos différences. Ainsi, tout ce qui offense l'homme offense la sainte Trinité en nous. Toutes les pratiques infâmes contre la dignité humaine comme le racisme, l'éthnisme, l'esxclusion de l'autre constituent une négation de l'universel en nous. Notre destinée est l' ouverture à l'éternité, dans la demeure de la Trinité qui nous attend, si nous avons vécu dans la justice, la vérité et la charité.



4. Prière

Trinité sainte, libère-nous du péché de l'assassinat du Père dans une culture perverse, permissive et homicide où la prière de notre Père est déformée devenue:"notre Père qui es aux cieux, restez-y, que ma volonté soit faite".

Protège-nous contre le péché de la jalousie, d'envie et de haine qui ont conduit le Fils à la croix.

Aide-nous à lutter contre l'endurcissement du coeur qui rend nos oreilles sourdes pour ne pas entendre les conseils de l'Esprit Saint.

Que notre mémoire, notre intelligence et notre volonté ne cessent de te louer. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles, amen.







Heureuse fête de la sainte Trinité.

Paix et joie dans le Seigneur.





Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.