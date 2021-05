Domani domenica 30 maggio Sainte-Trinité

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 30 maggio

Chiesa parrocchiale di Valtournenche - ore 10.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint-Nicolas - ore 18.00

S. Cresime

Lunedì 31 maggio

Chiesa parrocchiale di Rhêmes-Notre-Dame - ore 17.00

S. Messa per la festa della Visitazione della B.V. Maria e incontro con la comunità

Aosta, Santuario di Maria Immacolata - ore 20.30

S. Rosario per la conclusione cittadina del mese di maggio

Le Messager Valdotain ricorda domenica 30 maggio Sainte-Trinité

La Chiesa celebra Santissima Trinità

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia romana non la conosceva.

Propone uno sguardo riconoscente al compimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La messa inizia con l'esaltazione del Dio Trinità "perché grande è il suo amore per noi".

Il sole sorge alle ore 5,34 e tramonta alle ore 21,09