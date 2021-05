Tentano truffa che degenera in rapina, due fermati dai carabinieri

Due pluripregiudicati giunti in Valle dalla Campania, dei quali ancora non sono state fornite le generalità, sono stati sottoposti a fermo giudiziario nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 maggio, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aosta. Si sarebbero resi responsabili di una tentata truffa ai danni di un aostano, degenerata poi in rapina impropria quando l'uomo, accortosi del raggiro, ha cercato di recuperare il maltolto e di allontanarli.

I due (con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio) hanno tentato di portare a termine il 'colpo' usando violenza, ma sul posto sono giunte in pochi minuti due pattuglie dell'Arma e i carabinieri li hanno bloccati e condotti in caserma dove, dopo l'identificazione e gli accertamenti di rito, sono stati denunciati per rapina impropria e trattenuti in attesa della convalida del fermo che dovrebbe avvenire nelle prime ore di oggi.