Un referendum consultivo per un nuovo ospedale

Nell'ultimo loro comunicato Comitato ValléeSanté si legge: "il Comitato non molla, anzi, raddoppia". Possiamo partire da qui per capire cosa vuol dire raddoppia parlando con Enzo Blessent, portavoce del Comitato ValléeSanté che è un po’ all’origine di questa semi-crisi del Consiglio Regionale.

"Non esageriamo. Noi ci siamo limitati a sottoporre alla Presidenza del Consiglio una petizione che, tra l’altro, non riguardava solo il dilemma Ospedale Nuovo-Ospedale ristrutturato, ma invitava ad una riflessione più complessiva sull’intero sistema “Salute” della nostra regione".

In effetti il vostro si chiama ProgettoSalute2030, ma non potete nascondere che alla base avete posto il tema della realizzazione della nuova, eventuale, struttura ospedaliera?

"Diciamo che il tema della struttura che dovrà ospitare l’Ospedale Nuovo esiste, ma è il concetto che c’è dietro che è completamente diverso da quello di cui quasi tutti parlano. Ci siamo confrontati con esperti nazionali ed anche esteri e tutti pongono al centro, in questo momento, come adattare i Nuovi Ospedali agli effetti che la pandemia ci ha mostrato. In diversi casi Ospedali già in costruzione stanno rivedendo i loro progetti alla luce proprio del Covid".

E voi che fate?

"E noi cosa facciamo? Continuiamo ad insistere su di un progetto che non tiene conto del Covid, non tiene in conto le difficoltà dimostrate dal territorio, non tiene conto del fatto che la medicina e la sanità, oggi, hanno bisogno di strutture e spazi nuovi".

Vede che, alla fine, parliamo di Ospedale? Ma perché l’ex-Mauriziano proprio non vi piace? E dove pensavate di recuperare i fondi per l’eventuale nuova struttura fuori Aosta?

"Ha ragione. Riparliamo di Ospedale. Ma il futuro Ospedale che noi vorremmo dovrebbe essere frutto di una analisi preliminare di cosa si sta facendo sul territorio, come, con chi e con quali attrezzature. Solo dopo aver deciso cosa fare sul territorio si può parlare di che tipo di Ospedale costruire. Dovrebbe essere, tra l’altro, più piccolo dell’attuale. Diciamo 350-400 posti letto e solo per acuti. La prevenzione e l’assistenza primaria dovrebbe essere garantita dal territorio attraverso le Case della Salute e l’Ospedale di Comunità che sono previsti dal Recovery Plan Nazionale. Se, invece, nel nostro Piano di tutto ciò non si parla e si destina alla Salute lo 0,1 per cento dei fondi complessivi …. vuol dire che, forse, abbiamo un problema. E parlando di Recovery rispondo anche alla domanda sui fondi. Perché li si potevano attingere risorse specifiche visto che si parla di Ospedali Green, moderni, tecnologici. Da noi tutto questo si potrà fare (forse) con grande difficoltà. Abbiamo preferito realizzare un Ospedale-Museo. Vedremo"

Veniamo al vostro nuovo progetto perché parlate di “raddoppiare”. Ma raddoppiare cosa? Lavorate ad un nuovo Referendum?

"Raddoppiamo perché se prima eravamo un piccolo Comitato, oggi il Tavolo si è allargato e stiamo ragionando con altre forze sociali, sindacali, politiche, professionali, tutte ugualmente interessate a spingere per un progetto che guardi al futuro. E tra le iniziative future potrebbe pure starci un eventuale Referendum, ma non come quello del 2007".

Cioè?

"Un Referendum Consultivo che la Valle d’Aosta ha introdotto nel 2003 ed aggiornato nel 2017. L’idea non è nostra, ma negli incontri che si stanno facendo è apparsa la soluzione più concreta per tentare di riportare il tema in Consiglio per evitare che vada avanti una soluzione davvero senza senso. Una soluzione che, tra l’altro, al momento non esiste. Con la mozione approvata recentemente dal Consiglio si è deciso di partire per realizzare l’Ampliamento, cioè il pezzo nuovo sopra l’ex-parcheggio, ma non si sa nulla di cosa succederà nel Parini. I lotti 4 e 5 sono ancora da definire sia nei contenuti che nei tempi di esecuzione. E questo ci preoccupa molto"

Morale, ci chiamerete nuovamente a votare?

Non siamo noi che vi chiameremo a votare. Dovrebbero essere tutti i valdostani a volerlo perché solo con un progetto nuovo, serio, chiaro e lungimirante si potrebbe avere nel 2030 una Sanità all’altezza dei nostri bisogni. In caso contrario fra qualche anno saremo ancora qui a parlare di quante sale operatorie aggiungere, dove mettere il polo materno-infantile o la psichiatria. Forse sarebbe meglio fermarsi qualche mese, anche un anno, per ragionare, ma quando si parte sapere con esattezza dove si va e in quali tempi".

Grazie.