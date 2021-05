Perché il noleggio a lungo termine dell’auto è una soluzione per la mobilità

Il 64% degli italiani usa per spostarsi la propria automobile. L’auto quindi si conferma, secondo le ultime stime, il mezzo più utilizzato per gli spostamenti. Ecco perché, secondo gli esperti, bisogna ripensare i modelli di mobilità, soprattutto nel rispetto dell’ambiente. Le ultime ricerche sull’argomento indicano che nel 2019 in Italia si potevano contare 663 automobili per mille abitanti. Numeri ragguardevoli, che fanno capire come il nostro Paese si collochi al secondo posto della classifica europea, che tiene conto del numero di auto per abitanti. Da ciò si comprende anche come il livello di congestionamento dei grandi centri urbani sia molto elevato.

Il noleggio a lungo termine rappresenta un vero vantaggio per la mobilità

Ripensando alla mobilità sicuramente si devono trovare delle soluzioni differenti rispetto a quelle tradizionali. Ecco perché da questo punto di vista le offerte noleggio lungo termine di Carplanner si pongono come molto utili e vantaggiose per tutti coloro che scelgono questa formula.

Il noleggio a lungo termine infatti dà la possibilità di prendere a noleggio per lunghi periodi un’automobile, dietro il pagamento di un canone mensile. Molti ormai ricorrono a questo servizio, visto che, come indicano le ultime stime, questa formula sta trovando particolare favore negli ultimi tempi.

Se prima più che altro erano le aziende a servirsi del noleggio dell’auto, adesso anche i privati vi ricorrono in maniera molto più frequente.

Alcuni scelgono di ricorrere al noleggio a lungo termine per risparmiare sui costi dell’acquisto di un’auto di proprietà. I costi dell’acquisto di un’auto in effetti non sono indifferenti, perché almeno si devono prevedere 10.000 euro.

Invece con il noleggio a lungo termine si può avere a disposizione un’automobile di ultima generazione, evitando tutti i costi gestionali, che sono a carico della società che offre il servizio.

Quindi si può portare avanti una precisa pianificazione delle spese, perché attraverso un canone di noleggio prestabilito secondo i termini del contratto consente di sapere in anticipo quanto si pagherà mese per mese.

Perché è importante rivedere i modelli di mobilità

Gli esperti insistono sull’importanza di rivedere la mobilità, trovando soluzioni alternative agli spostamenti, come appunto quella del noleggio a lungo termine. Il tutto va a vantaggio di una mobilità sostenibile.

Oltre il 30% degli italiani utilizza la macchina tutti i giorni per gli spostamenti. Si tratta di un elemento che non può essere sottovalutato, anche perché i nostri connazionali, come emerge dalle ultime indagini sull’argomento, tendono a non fare degli spostamenti condivisi, ma spesso la macchina è occupata soltanto da una persona.

L’Anci ha fatto una ricerca a questo proposito ed è giunta alla conclusione che, se almeno ogni auto trasportasse due persone, ci sarebbero 628.000 automobili in meno in circolazione. Da questo punto di vista ci sarebbero molti benefici economici per i viaggiatori e sarebbero molti i vantaggi per quanto riguarda la qualità dell’aria.

Siccome tutto ciò non accade, soprattutto il problema si fa sentire nelle grandi metropoli. Per esempio a Roma, negli orari di punta, si impiegano 54 minuti per compiere tragitti che senza traffico richiederebbero soltanto 30 minuti. Lo stesso a Milano, dove i minuti aggiuntivi per un percorso di 30 minuti sono quasi raddoppiati.

Gli esperti insistono quindi sul fatto che bisogna risolvere queste problematiche ripensando ad una maggiore flessibilità della mobilità e le soluzioni alternative sarebbero da preferire. Il noleggio a lungo termine dell’automobile è una di queste soluzioni, che, tra l’altro, tra gli altri vantaggi che offre, dà la possibilità di contribuire ad una mobilità con meno impatto ambientale.

Per questo possiamo dire che questo tipo di noleggio si colloca all’interno di un’offerta di mobilità equa ed accessibile, che consente di raggiungere numerosi vantaggi soprattutto a livello collettivo, oltre che naturalmente individuale.