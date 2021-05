Aosta: Al via l'iniziativa 'Balconi fioriti, vetrine e dehors 2021'

Da martedì 1 giugno sarà possibile iscriversi all’iniziativa promossa dal bando “Balconi fioriti, vetrine e dehors 2021”, lanciata dall’Amministrazione comunale di Aosta per attivare forme di collaborazione con il coinvolgimento diretto dei cittadini in attività volte a rendere più accoglienti gli spazi urbani in previsione della riapertura alla socialità e alla frequentazione della città da parte di residenti e turisti nel periodo estivo.

L’iniziativa consiste nell’abbellimento con piante e fiori - da parte di residenti e commercianti - di balconi e, limitatamente agli esercizi commerciali, di vetrine o dehors su pubblica via.

La partecipazione al bando è gratuita, ed è rivolta a singoli o gruppi familiari o condominiali, esercizi commerciali, produttivi e turistico-ricettivi presenti sul territorio di Aosta.

I concorrenti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o perenne, mentre non è ammesso l’impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti di alcun genere.

Per aderire all’iniziativa sarà sufficiente inviare entro il 30 giugno non più di tre fotografie (in formato jpg e in buona risoluzione) dell’allestimento effettuato, unitamente al modulo di iscrizione -scaricabile all’indirizzo ow.ly/ads330rJ9r4 (versione .doc) oppure ow.ly/WEW830rJ9ra (versione .pdf)-debitamente compilato alla casella di posta elettronica aostafiorita@comune.aosta.it con oggetto “BANDO BALCONI FIORITI, VETRINE E DEHORS 2021”.

Nel testo della mail dovrà essere indicato il nominativo del partecipante, la precisa localizzazione dell’allestimento e lacategoria alla quale si partecipa (balcone, vetrina, dehors). Gli allestimenti saranno valutati da una Giuria composta da un membro indicato dalla Giunta, da un funzionario dell’ufficio competente in materia di verde pubblico e da un esperto nel campo paesaggistico e florovivaistico.

I criteri che verranno applicati sono l’abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano (massimo 35 punti), l’originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento (massimo 35 punti) e la scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, vetrina, dehors (massimo 30 punti), per un totale massimo di 100 punti.

Il bando mette in palio, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività nonché di riconoscimento delle spese sostenute per attività aventi finalità sociali e di promozione della città, nove buoni-omaggio del valore totale di 1.800 euro presso unrivenditore di fiori e piante.

In particolare, iprimi tre classificati di ciascuna categoria verranno premiati con un buono-omaggio del valore, rispettivamente, di 300, 200 e 100 euro.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito Internet comunale all'indirizzo ow.ly/Bt0z30rJ9ub.