Geronimo Stilton va à la découverte Vallée d'Aoste

Geronimo Stilton à la découverte des merveilles de la Vallée d'Aoste: la souris-journaliste est protagoniste d'un livre dédié aux beautés de l'Italie réalisé en collaboration avec la Farnesina. S'appelle Mille Meraviglie le voyage à la découverte de l'Italie et c'est un projet spécial du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en collaboration avec la Commission nationale italienne pour l'Unesco, édité par Edizioni Piemme-Mondadori Libri. Accompagnée de toute sa famille, dans Mille Meraviglie, Geronimo Stilton sillonne la Péninsule à la découverte de villes, bourgs, histoires et paysages.

Dans son étape en Vallée d'Aoste, la souris-journaliste part du merveilleux village de Cogne pour découvrir le Parc Naturel du Grand Paradis, entre marmottes, bouquetins et chamois, et le Jardin Botanique Alpin Paradisia pour finir le voyage avec le spectacle des cascades Rutorine (dans le Carnet de voyage: la Cabane reine Marguerite et Chamois).

Le volume est publié en quatre langues (italien, français, espagnol, anglais) en collaboration avec Atlantyca Entertainment pour les éditions internationales, et imprimé à 16.000 exemplaires. La version numérique, en revanche, peut être consultée librement sur italiana.esteri.it, le nouveau portail de la Farnesina dédié à la promotion de la culture, de la créativité et de la langue italienne. (ANSA).