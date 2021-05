Ripartire e resistere, ma dov'è finita la cassa integrazione?

Il tarlo del Covid ci attanaglia, la nostra mente non riesce a scrollarsi da tutte le problematiche a cui il virus ci costringe, non riusciamo più a scrivere senza parlare di quello che il virus ci detta.

L’economia, non solo della Valle, ma di tutto il paese è alla canna del gas, parole e proclami ormai, consapevolmente, non danno niente a nessuno, si fa un gran parlare dei ristori, qualcosa è arrivato, una boccata di ossigeno, ma per le aziende, per i lavoratori temporaneamente non occupati, si è fatto ricorso alla cassa integrazione, sistematicamente viene prolungata, i sindacati lottano affinché il blocco dei licenziamenti sia prolungato così come il ricorso alla integrazione della cassa, lo fanno anche a difesa delle aziende affinché vengano in qualche modo risarcite per i danni che stanno subendo ma ai problemi dei lavoratori qualcuno pensa?

Qualcuno sa che la cassa integrazione è ancora e solo sulla carta? Non è ancora stata pagata la cassa integrazione di dicembre.

Sono passati sei mesi ormai, chi vive della sola miseria di un misero stipendio dove va a mangiare? I più giovani si rivolgono alle famiglie, ma se le famiglie non sono in grado di rispondere? Le soluzioni non sono molte, a differenza degli interrogativi che invece sono tanti.

In questo periodo poi la risoluzione dei problemi non è così facile e ai problemi si aggiungono altri problemi. Si sta aprendo la stagione estiva, le strutture, soprattutto quelle ricettive hanno bisogno di personale ma economicamente sono in difficoltà, allora la tendenza è quella di offrire si il lavoro, ma di abbassare sensibilmente le remunerazioni.

I lavoratori tendono ad accettare ma ad offrirsi per un impiego non legalizzato, in nero, come si usa dire, tutto per non rinunciare alla “disoccupazione”, sono problemi pesanti e, verosimilmente, dovrebbero essere risolti da chi ci governa, ma in realtà l’indirizzo è quello dei proclami, delle parolone, delle apparizioni in televisione, le difficoltà ci sono e ognuno deve pensare al proprio orticello e non può sperare che le istituzioni gli li risolvano.