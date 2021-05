I siti culturali regionali sono pronti a riaccogliere il pubblico

Riapriranno al pubblico da venerdì 28 maggio i castelli di Fénis, Issogne, Verrès, Gressoney-Saint-Jean, Sarre e Gamba; i siti archeologici del circuito di Aosta archeologica (Criptoportico forense, Chiesa paleocristiana di San Lorenzo, Teatro romano e Mar-Museo Archeologico Regionale), l’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e il ponte-acquedotto di Pont d’Ael.

Il castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, invece, resterà chiuso fino all'1 luglio per lavori di indagine archeologica, preliminari a un più ampio progetto non solo di conoscenza storica ma anche di riqualificazione museale del sito.

Inoltre, la mostra 'Assalto al castello. 14 artisti valdostani conquistano il Castello Gamba', è stata prorogata fino al 2 giugno: si tratta di un’opportunità unica per visitare la mostra che ha ridisegnato lo scenario dell’arte contemporanea della Regione, raccontandone emergenze, vitalità e prospettive. Per l’occasione, negli ultimissimi giorni gli artisti saranno presenti in mostra a rotazione, per accompagnare i visitatori alla scoperta della propria opera e non solo.

Per aggiornamenti consultare il sito web castellogamba.vda.it e i canali social del Museo:

- pagina Facebook https://www.facebook.com/<wbr></wbr>castellogamba

- account Instagram: https://www.instagram.com/<wbr></wbr>castellogamba

I siti culturali regionali da venerdì 28 maggio seguiranno l’orario estivo e saranno pertanto aperti tutti i giorni con orario continuato 9-19.